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Bilecik’te tırlar yanlış istikamete yönlendirince sürücüler zor anlar yaşadı

BİLECİK HABERLERİ  | 05.03.2020 12:03 | Son Güncelleme

Bilecik’te yol çalışması sebebiyle 2 tır yanlışlıkla çarşı içine yönlendirilince sürücüler zor anlar yaşadılar.Bilecik merkez otogar kavşağında yol çalışması sebebiyle ekipler araçları çarşı içine Teyfikbey Caddesi istikametine doğru yönlendirildi.

Bilecik’te tırlar yanlış istikamete yönlendirince sürücüler zor anlar yaşadı

Bilecik’te yol çalışması sebebiyle 2 tır yanlışlıkla çarşı içine yönlendirilince sürücüler zor anlar yaşadılar.
Bilecik merkez otogar kavşağında yol çalışması sebebiyle ekipler araçları çarşı içine Teyfikbey Caddesi istikametine doğru yönlendirildi. Bu sıra Bilecik’te Osmaneli istikametine seyir halindeki 2 tır da bu araçlarla birlikte Teyfikbey Caddesi yönlendirilince Emniyet Müdürlüğü önüne koyulan barikatlardan geçemediler. Yaklaşık 150 metrelik kısmı geri geri gelmek zorunda kalan tır sürücüleri zor anlar yaşarken, trafik ekipleri yol çalışması yapan ekipler, yanlış yönlendirme yapmamaları konusunda uyarıldılar.

Bilecik’te tırlar yanlış istikamete yönlendirince sürücüler zor anlar yaşadı

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İmsak
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Sabah
07:20
Öğle
13:17
İkindi
16:28
Akşam
19:03
Yatsı
20:21

Bilecik Nöbetçi Eczaneler 5 Mart Perşembe

Sevin Eczanesi
Bozuyuk
Atabay Eczanesi
Merkez
Cebeci Eczanesi
Golpazari
Hayat Eczanesi
Osmaneli
Karakuş Eczanesi
Pazaryeri
Esin Eczanesi
Sogut
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