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Bilecik’te trafik kazası; 1 yaralı

BİLECİK HABERLERİ  | 08.06.2020 13:55 | Son Güncelleme

Bilecik’te otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.Alınan bilgilere göre; Bilecik’in Orhangazi (Soğuksu) Mahallesinde Bilecik-Bozüyük karayoluna çıkan Kadir Amil’in kullandığı 34 ED 6554 plakalı motosiklet ile karayolunda seyir halinde bulunan Hamza Kapçak yönetimindeki 34 BP 03356 otomobil çarpıştı.

Bilecik’te trafik kazası; 1 yaralı

Bilecik’te otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgilere göre; Bilecik’in Orhangazi (Soğuksu) Mahallesinde Bilecik-Bozüyük karayoluna çıkan Kadir Amil’in kullandığı 34 ED 6554 plakalı motosiklet ile karayolunda seyir halinde bulunan Hamza Kapçak yönetimindeki 34 BP 03356 otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle şarampole yuvarlanan motosiklet sürücü yaralanırken, yaralı olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalesinin ardından Bilecik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Bilecik’te trafik kazası; 1 yaralı

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İkindi
17:02
Akşam
20:35
Yatsı
22:21

Bilecik Nöbetçi Eczaneler 8 Haziran Pazartesi

Yeşilkent Eczanesi
Bozuyuk
Ünsal Eczanesi
Merkez
Gölpazarı Eczanesi
Golpazari
Hayat Eczanesi
Pazaryeri
Söğüt Eczanesi
Sogut
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