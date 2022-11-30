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Bilecik’te umre yolcuları kutsal topraklara uğurlandı

30.11.2022 11:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bilecik’in Osmaneli ilçesinde özel bir turizm şirketi aracılığı ile kutsal topraklara gidecek 31 umre yolcusu törenle uğurlandı.

Bilecik’te umre yolcuları kutsal topraklara uğurlandı

Sabah saatlerinde ilçedE düzenlenen uğurlama töreninde duygulu anlar yaşandı. Dualar ve ilahiler eşliğinde uğurlanan umre kafilesi kutsal topraklara doğru harekete geçti.

Tur temsilcisi Alper Aydoğdu, "31 kişi 45 günlük umre kafilemizi kutsal topraklara yolcu ediyoruz. İlk olarak Medine-i Münevvere’ye daha sonra Mekke-i Mükerreme’ye hareket edecekler. Kutsal topraklardaki ziyaretlerini yerine getirdikten sonra yurda dönüş yapacaklar" dedi.

Uğurlama törenine umreye giden vatandaşların yakınlarının yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı.

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