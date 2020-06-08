Bilecik’te yeni yapılacak mezarlık yeri belli oldu

Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, mevcut Şehir Mezarlığında yaşanan toprak kayması sonucu yeni mezarlık yeri belirlediklerini, bunun da Polis Meslek Eğitim Merkezi geçince Selöz Köyü yolu üzerinde bir alan olduğunu söyledi.

Başkan Şahin, yaptığı açıklamada, yeni Şehir Mezarlığı yerinin belli olduğunu anlatarak, "Biliyorsunuz orası sadece belediyenin inisiyatifin de değil. Mezarlık yerimiz Selöz Köyü yolunda bir yer oldu. Yazışmalar noktalanacak bizde orada düzenlemelere başlayacağız. Eski Şehir Mezarlığının olduğu kısım hiçte kalay değil. Bu olaya savcılık giriyor, adalet bakanlığı giriyor sen kafana göre hiç bir mezarlığı taşıyamıyorsun. Şuan orada bozulan mezar yerlerini kafamıza göre düzenleyemiyoruz, izinleri almam gerekiyor." dedi.

Mezarlık bölgesine fore kazıklar boşuna mı çakıldı?

Bir gazetecinin, ’Kayan mezarlık bölgesine Karayolları tarafından fore kazık çalışmasının boşuna mı yapıldı’ sorusuna cevap veren Başkan Şahin, "Özellikle ilk kısım öyle olmuş oldu. Ben katılmıyorum zaten fore kazıklarının bir işe yaradığına. Bu benim kendi tercihim. Ben olsam öyle yapmazdım. Bu çalışma onların yaptığı bir şey eleştirmiyorum sonuçta, bu da bir çözüm, ama ilk yapılan çözüm kesinlikle heyelanı hızlandırmıştır. O kazık oranın toprak kaymasını durdurdu mu, hayır durdurmadı ve şuan görüyoruz orası ne halde" dedi.

