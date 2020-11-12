YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bilecik
  4. Bilecik'te yer altında Hint keneviri yetiştirdiği iddia edilen 4 kişi tutuklandı

Bilecik'te yer altında Hint keneviri yetiştirdiği iddia edilen 4 kişi tutuklandı

BİLECİK HABERLERİ  | 12.11.2020 17:24 | Son Güncelleme

Bilecik'te yer altında Hint keneviri yetiştirdiği iddia edilen 4 kişi tutuklandı

BİLECİK (AA) - Bilecik'te bir konteynerin içinden giriş yaparak yer altında oluşturdukları alanda Hint keneviri yetiştirdiği iddia edilen 4 şüpheli tutuklandı.

Eskişehir ve Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Osmaneli ilçesine bağlı Soğucakpınar mevkisinde Hint keneviri yetiştirildiğini tespit etti.

Bunun üzerine harekete geçen ekipler, bir konteynerin içerisinden yer altına inerek oluşturulan alanda saksılara ekili halde 115 kök Hint keneviri ile 2 kilogram genetiği değiştirilmiş esrar ve düzenekler ele geçirdi.

Gözaltına alınan M.A, M.S, Y.S ve M.A. emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildikleri nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kazayı görüp yardım için durdular, hayatlarının şokunu yaşadılar! Kazayı görüp yardım için durdular, hayatlarının şokunu yaşadılar!
Bozüyük İlçe Emniyet Müdür Yardımcılığı görevine Orhan Bozdemir atandıBozüyük İlçe Emniyet Müdür Yardımcılığı görevine Orhan Bozdemir atandı

Bilecik Namaz Vakitleri 12 Kasım Perşembe

İmsak
06:09
Sabah
07:35
Öğle
12:49
İkindi
15:29
Akşam
17:53
Yatsı
19:14

Bilecik Nöbetçi Eczaneler12 Kasım Perşembe

Sevin Eczanesi
Bozuyuk
Cebeci Eczanesi
Golpazari
Karakuş Eczanesi
Pazaryeri
Söğüt Eczanesi
Sogut
Dolunay Eczanesi
Merkez
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.