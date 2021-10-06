YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Konya
  4. Bilek Güreşi Dünya Şampiyonası'na "tomruk" taşıyarak hazırlanıyor

Bilek Güreşi Dünya Şampiyonası'na "tomruk" taşıyarak hazırlanıyor

06.10.2021 11:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Master milli sporcu Mustafa Altuntaş: - "Salonlar yeniden açıldı ama yine de tedbir için gitmek istemiyorum. Burada tomruklarla çalışmayı tercih ediyorum. Buranın şans getirdiğini düşünüyorum"

SERHAT ÇETİNKAYA - Dünya Bilek Güreşi Şampiyonası'na hazırlanan Konyalı master milli sporcu Mustafa Altuntaş, antrenmanlarını ağaç sanayisinde, ağırlığının iki katını bulan tomruklarla yapıyor.

Küçük yaştan itibaren bilek güreşiyle uğraşan Altuntaş, 20 yıldır katıldığı turnuvalarda birçok madalya kazandı. 20 yaşındayken kendisini denemek için katıldığı ilk turnuvasında Türkiye ikincisi olan Altuntaş, sonraki 6 yılda da şampiyonalardan madalyasız dönmedi.

Daha sonra çok sevdiği bilek güreşine 11 yıl ara vermek zorunda kalan Altuntaş, 2018'de Dünya Şampiyonası'nın Türkiye'de yapılacağını öğrenince, yeniden hevesle bu spora başladı. Şampiyonaya katılmaya hak kazanamasa da hırslanıp bir sonraki yıl milli takıma seçilen Altuntaş, Yunanistan'daki Avrupa Şampiyonası'nda mücadele etti.

- Altuntaş: "Tomruklarla çalışmayı tercih ediyorum"

Salgın nedeniyle şampiyonalar iptal edilmesine karşın antrenmanlarını bırakmayan 41 yaşındaki milli sporcu, spor salonları kapanınca yıllar sonra tekrar ağaç sanayisinin yolunu tuttu.

Hem eski ustasına yardım eden hem de ağırlığının iki katını bulan tomrukları taşıyarak formunu koruyan Altuntaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bilek güreşine fiziki yatkınlığı nedeniyle başladığını söyledi.

Ay-yıldızlı sporcu, iki ay sonra Romanya'da düzenlenecek Dünya Şampiyonası'nda ağır sıklet master erkekler klasmanında mücadele edeceğini, antrenmanlarını da aralıksız sürdürdüğünü dile getirdi.

Şampiyonada altın madalya kazanmayı hedeflediğini aktaran Altuntaş, şöyle konuştu:

"Sanayide çalışırken, Türkiye şampiyonalarına antrenmana bile gerek duymadan katılıp ikincilik, üçüncülükler alıyordum. Bana sıkı bir antrenman oluyordu. Üzerine bir de para kazanıyordum. İş değiştirdikten sonra antrenmanlara spor salonunda devam ettim ama pandemiden dolayı spor salonları kapanınca, burası bulunmaz bir nimet oldu. Salonlar yeniden açıldı ama yine de tedbir için gitmek istemiyorum. Burada tomruklarla çalışmayı tercih ediyorum. Buranın şans getirdiğini düşünüyorum. Bilek güreşi çok popüler ama olimpik branş olmadığı için diğer spor dalları kadar maddi getirisi yok. Bilek güreşi benim sevdam ve 21 senedir yapıyorum. Gücüm yettiği kadar da yapacağım ve ülkemi temsil edeceğim. Maddi manevi elimden gelen her şeyi yapacağım ama bir de sponsor olursa daha iyi olur."

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yaylada gezerken 'dev' mantar buldu: Ağırlığı 20 kilogramın üstündeYaylada gezerken 'dev' mantar buldu: Ağırlığı 20 kilogramın üstünde
Erzurum'da vahşet! 14 yaşındaki kızını 24 yerinden bıçakladıErzurum'da vahşet! 14 yaşındaki kızını 24 yerinden bıçakladı
Konya'nın coğrafi işaretli ürünü Çetmi fasulyesi üreticisinin yüzünü güldürdüKonya'nın coğrafi işaretli ürünü Çetmi fasulyesi üreticisinin yüzünü güldürdü
Anahtar Kelimeler:
Konya

Konya Namaz Vakitleri 6 Ekim Çarşamba

İmsak
05:23
Sabah
06:43
Öğle
12:43
İkindi
15:59
Akşam
18:34
Yatsı
19:49

Konya Nöbetçi Eczaneler 6 Ekim Çarşamba

Saray Eczanesi
Karatay
Şehir Eczanesi
Karatay
Bozal Karaman Eczanesi
Selcuklu
Erol Can Eczanesi
Selcuklu
İrem Eczanesi
Selcuklu
Kaş Eczanesi
Selcuklu
Meram Eczanesi
Selcuklu
Tümünü Göster
Konya ECZANELER
Konya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Samsunspor-Ümraniyespor maçının ardından

Samsunspor-Ümraniyespor maçının ardından

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Yeni Malatyaspor-Hatayspor maçının ardından

Yeni Malatyaspor-Hatayspor maçının ardından

DÜZELTME - "İzmir'de iki aile arasında çıkan kavgada 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı" başlıklı haberimizin başlığını ve içeriğini düzelterek yeniden yayımlıyoruz. Saygılarımızla. AA İzmir'de iki aile arasında çıkan kavgada 6 kişi yaralandı

DÜZELTME - "İzmir'de iki aile arasında çıkan kavgada 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı" başlıklı haberimizin başlığını ve içeriğini düzelterek yeniden yayımlıyoruz. Saygılarımızla. AA İzmir'de iki aile arasında çıkan kavgada 6 kişi yaralandı

Prof. Dr. Demir'den Alp Er Tunga'nın mezarına ilişkin açıklama:

Prof. Dr. Demir'den Alp Er Tunga'nın mezarına ilişkin açıklama:

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.