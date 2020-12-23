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Biletall 3’üncü kez Türkiye’nin En Hızlı Büyüyen Şirketleri Arasında Yer Aldı

KAYSERİ HABERLERİ  | 23.12.2020 10:23 | Son Güncelleme

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi işbirliğinde gerçekleştirilen TOBB Türkiye 100 ödül töreni Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ve TOBB Başkanı M.

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi işbirliğinde gerçekleştirilen TOBB Türkiye 100 ödül töreni Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ve TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nun katılımı ile koronavirüsten dolayı sanal ortamda gerçekleşti. 2016-2018 dönemindeki satış geliri artış hızına göre yapılan sıralamada Türkiye’nin ilk ve en büyük online seyahat platformu biletall.com, yüzde 228’lik büyüme oranıyla 77. oldu.
Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi işbirliğinde sanal ortamda gerçekleştirilen TOBB Türkiye 100 ile birlikte Türkiye’nin en hızlı büyüyen şirketleri de belli oldu. Birçok farklı sektörün yer aldığı değerlendirmede aynı zamanda ülke ekonomisinde önemli paya sahip şirketlerin başarısı da taçlandırıldı. Bu şirketlerden biri de, 200 otobüs firması, 500 yerli ve yabancı hava yolu şirketi, feribot ile tren biletlerini tek potada buluşturan 2006 yılında Tubitak projesiyle kurulan biletall.com oldu.
Listeye 3’üncü kez adını yazdıran biletall.com CEO’su Yaşar Çelik, “ Yaşadığımız pandemi sürecinden hemen hemen tüm sektörler etkilendi. Bu nedenle yılın son günlerinde TOBB değerlendirmesinden çıkan sonuç benim ve ekibim adına büyük bir motivasyon oldu. Ayrıca diğer kurumlar içinde bu durum geçerli. Bu değerlendirmeler şirketlerin, ulusal ve uluslararası platformalarda öne çıkmaları için büyük önem arz ediyor. Aynı zamanda bu liste Türkiye’nin farklı noktalarında bulunan firmaların ayrı ayrı başarı hikayelerini de içinde barındırıyor. Bu da birçok sektörde girişimcilerin iştahını kabartıyor” İfadelerini kullandı.
Çelik, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Anadolu’nun verdiği güç ile hem yurt içinde hem de yurt dışında aldığımız ödüller ile başarımızı taçlandırmaya devam ediyoruz. Önceliğimiz kurulduğumuz günden bu yana teknolojiye yatırım. Bu yatırım ülkelerin ekonomilerinde de önemli bir yere sahip. Bu durumu pandemi sürecinde daha çok hissettik. Dijital kanalların kullanımı o kadar arttı ki iş yapış şekillerimizden alışveriş alışkanlıklarımıza kadar birçok konuda hızlı bir değişim yaşadık. Öyle ki fiyat, zaman gibi birçok avantajı içinde barındıran e- ticaret, artık yeni pazarlara açılmanın da adresi konumunda yer alıyor. Biz de Ar-Ge inovasyon faaliyetlerimize hız kesmeden 2021 yılında da devam edeceğiz.”

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