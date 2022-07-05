Bilezikleri için yaşlı komşusunu öldürdüğü iddia edilen kadın hakkında mütalaa açıklandı

İSTANBUL (AA) - İstanbul Bağcılar'da bileziklerini almak için komşusu yaşlı kadını boğarak ve yakarak öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan sanık hakkındaki mütalaasını açıklayan savcı, ağırlaştırılmış müebbet hapis ile 15 yıla kadar hapis cezası istedi.

Bakırköy 16. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Gözde Aytar ile maktul Gülcemal Coşar'ın ailesi katıldı. Tarafların avukatları da duruşmada hazır bulundu.

Duruşmada tanık olarak dinlenen Orhan Coşar, amcasının eşi olan maktul ile aynı yerde oturduklarını belirterek, "Ağabeyimle olay yerine gittik. Polis, akşam karanlık olduğu için göremedikleri yerler olabileceğini, bu nedenle bizim de çevreye bakmamızı rica etti. Sanığın oturduğu binanın arka çapraz binasının bahçesinde beyaz bir poşet gördük. Elimizle yokladık bilezik tarzı bir şey olduğunu anladık." ifadelerini kullandı.

Duruşmada tanık olarak dinlenen sanığın ikiz kardeşi Halil Gökhan Aytar da olay günü evdeyken sesler üzerine uyandığını dile getirerek, "Kapıdan baktım. Yanımda Gözde ve annem de vardı. Bağrışma ve kargaşa seslerini duydum. Çay alıp odama geçtim. Ambulans sesi duyunca balkona çıktım. Uyuduğum için kız kardeşim olay anında evde miydi bilmiyorum. Ama uyandığımda evdeydi." şeklinde konuştu.

Duruşmada, savcı esas hakkındaki mütalaasını hazırladığını belirterek, mahkemeye sundu.

Mütalaada, sanığın maktulün evine ara sıra girip çıktığını, olay günü maktulün kolundaki bilezikleri yağmalamak maksadıyla da eve girdiğini belirterek, sanığın ilk etapta tülbentle öldürmeye çalıştığı maktulün kolundaki bilezikleri zorla aldığını kaydetti.

Üzerine yanıcı ve yakıcı madde dökerek ateşe verdiği maktulü bu halde bırakan sanığın bileziklerle olay yerini terk ettiği aktarılan mütalaada, yapılan aramada bileziklerin poşet içerisinde dışarıdaki boşluk alanda bulunduğu ifade edildi.

- "Soğukkanlı ve planlı bir şekilde gerçekleştirdi"

Mütalaada, sanığın "nitelikli yağma" suçunu gizlemek, delillerini ortadan kaldırmak ve yakalanmamak için olayın öncesinde maktulün ikametine, otomatik ödemesi olduğu halde fatura getirme bahanesiyle girip çıktığı vurgulanarak, sanığın soğukkanlı, planlı şekilde, suç kararıyla eylem arasında geçen zaman dilimi içeresinde ruhi sükunete ulaştıktan sonra olayı tasarlayarak ve maktulü yakıp eziyet çektirerek "nitelikli öldürme" ve "nitelikli yağma" suçlarını işlediği kaydedildi.

Savcılık mütalaasında sanık Gözde Aytar'ın "tasarlayarak canavarca hisle veya eziyet çektirerek, bir suçu gizlemek, delillerini ortadan kaldırmak veya işlenmesini kolaylaştırmak ya da yakalanmamak amacıyla kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet ile "konutta beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye nitelikli yağma" suçundan 10 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Söz alan sanık Gözde Aytar, mütalaayı kabul etmediğini belirterek, "Yapmadığım bir şeyden dolayı yargılanıyorum. Her gelen tanık maktulün söylediği ifadeleri dile getiriyor. Maktul yaşamadığı için tabi ki de ispatlayamıyorum. Ancak ben bu suçu işlemedim. Maktulü öldüren kişi ben değilim. Gerçek fail dışarıda, 1 yıl 2 ay 8 gündür yatıyorum. Yapan her kimse dışarıda elini kolunu sallayarak geziyor. Gülcemal Coşar'ın evinde torunlarının arkadaşının parmak izi çıktı. Benim o eve çay kahve içmeye gittiğim söyleniyor. Peki niye parmak izim çıkmıyor. Hakkımda hiçbir delil olmadan yargılanıyorum." ifadelerini kullandı.

Mahkeme, sanık avukatına mütalaaya karşı beyanda bulunması için süre vererek, duruşmayı erteledi.

Maktulün kızı Dilek Kurt, duruşma salonundan çıkarken sanığa "Cezanı çekeceksin. Benim annem mazlum." diye bağırdı.

Maktulün oğlu İbrahim Kerem Coşar ise "Senin yatacak yerin yok. Gün ışığı görmeyeceksin." dedi.

- İddianameden

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, sanık Gözde Aytar (34) ile maktul Gülcemal Coşar'ın (71) komşu oldukları, Aytar'ın zaman zaman maktulün Bağcılar Güneşli Mahallesi'ndeki evine girip çıktığı belirtiliyor.

Sanığın, 25 Nisan 2021'de maktulün kolundaki bilezikleri yağmalamak maksadıyla evine girdiği aktarılan iddianamede, sanığın önce tülbentle boğmaya çalıştığı komşusunu, bileziklerini aldıktan sonra üzerine yanıcı madde dökerek yaktığı anlatılıyor.

İddianamede, Coşar'ın olayın ardından kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği ifade edilerek, olaydan sonra yapılan çalışmalarda, yağmalanan bileziklerin poşet içinde dışarıda bir boşluk alanda bulunduğu kaydediliyor.

İddianamede, sanık Gözde Aytar’ın, "yangın, su baskını, tahrip, batırma veya bombalama ya da nükleer, biyolojik veya kimyasal silah kullanmak suretiyle kasten öldürme"den ağırlaştırılmış müebbet hapis ve "gece vakti konutta yağma" suçundan 10 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.

