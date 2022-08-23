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BİLGİ öğrencisinden orman yangını söndürme gönüllülerine yangın ayakkabısı

23.08.2022 12:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Bilgi Üniversitesi Endüstriyel Tasarım Bölümü öğrencisi Ömer Nasuh Karaer: - "Ranger, gönüllüler için ayakkabı ihtiyacını bütün ayak numaralarına uyum sağlayan, pratik kullanıma sahip, dayanıklı bir tasarımla karşılamayı hedefliyor"

İSTANBUL (AA) - İstanbul Bilgi Üniversitesi (BİLGİ) Endüstriyel Tasarım Bölümü öğrencisi Ömer Nasuh Karaer, orman yangını söndürme gönüllüleri için ısıya dayanıklı ve her ayak numarasına uyum sağlayabilen bir "yangın ayakkabısı” tasarladı.

Üniversiteden yapılan açıklamada, Türkiye'de ve dünyada son beş yıldır orman yangınlarında dikkat çekici bir artış görüldüğü kaydedilerek, söz konusu yangınlara ilk müdahale uçak ve helikopterlerle havadan yapılsa da bölge halkının gönüllü olarak soğutma çalışmalarına katıldığı anımsatıldı.

Açıklamaya göre, gönüllüler bu çalışmalarda ısıya dayanıklı olmayan ayakkabılarla yer alıyor. BİLGİ Endüstriyel Tasarım Bölümü öğrencisi Karaer’in mezuniyet projesi olarak tasarladığı ve "Ranger” adını verdiği ayakkabının amacı da orman yangınlarında gerçekleştirilen soğutma çalışmalarında gönüllü çalışan sivil halkın ayakkabı ihtiyacını verimli şekilde gidermek ve güvenliklerini sağlamak.

Orman koşullarına ve ısıya dayanıklı olarak tasarlanan “Ranger” kevlar, TPU ve neopren olmak üzere üç malzemeden üretildi ve 36 ile 47 arasındaki tüm ayak numaralarına uyum sağlayarak yangın bölgelerindeki ayakkabı ihtiyacını en verimli şekilde karşılamayı hedefliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Karaer, mezuniyet projesi kapsamında İstanbul Bilgi Üniversitesi Endüstriyel Tasarım Bölümü öğretim görevlisi Refik Burak Atatür’ün mentorluğunda tasarladığı yangın ayakkabısı ile ilgili şunları kaydetti:

"Yangın bölgelerine gönüllü sivil halk için binlerce günü kurtaracak ayakkabı bağışlanıyor. Bu ayakkabılar orman koşullarına ve ısıya dayanıklı olmaması nedeniyle saha çalışmaları esnasında eriyor veya parçalanıyor. Ayrıca yapılan para bağışları ile iş ayakkabıları satın alınıp bölgeye gönderiliyor. Gönüllülerin ayak numaralarını önceden bilmek mümkün olmadığı için her ayakkabı kendine bir kullanıcı bulamıyor, bazı ayakkabılar numaralarından dolayı kullanılamıyor. Bu projenin amacı orman yangınlarında gönüllü sivil halkın ayakkabı ihtiyacını olabilecek en verimli şekilde gidermek ve gönüllüleri güvende hissettirerek daha aktif hale getirmek. Ranger, gönüllüler için ayakkabı ihtiyacını bütün ayak numaralarına uyum sağlayan, pratik kullanıma sahip, dayanıklı bir tasarımla karşılamayı hedefliyor. Tüm ayak numaralarına uyma özelliği sayesinde yangın bölgelerine gönderilecek her ayakkabının bir kullanıcısı olacak."

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