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Bilgili: "Her zaman vatandaşlarımızın yanında olduk"

ADANA HABERLERİ  | 09.07.2020 12:44 | Son Güncelleme

AK Parti Kozan İlçe Başkanı Yusuf Bilgili, partilerinin terörle mücadele ve ülkenin geleceği noktasında gerçekleştirdiği hamleler nedeniyle sahadan olumlu dönüşler aldıklarını bunun üye sayılarına da artış olarak yansıdığını söyledi.Başkan Bilgili, gençlik ve kadın kolları ile birlikte sahada kapı kapı dolaşıp Türkiye’nin dünden bugüne geldiği noktayı ve güçlü bir Türkiye için yerelden genele halkın tek yürek olduğunu anlattıklarını söyledi.Tüm kadroları ile sahada vatandaş ile iç içe olduklarını belirten Başkan Bilgili, "Muhtarlarımız, sivil toplum kuruluşlarımız kadınlarımız, gençlerimiz ilçe sakinlerimiz ile sık sık bir araya geliyoruz.

AK Parti Kozan İlçe Başkanı Yusuf Bilgili, partilerinin terörle mücadele ve ülkenin geleceği noktasında gerçekleştirdiği hamleler nedeniyle sahadan olumlu dönüşler aldıklarını bunun üye sayılarına da artış olarak yansıdığını söyledi.
Başkan Bilgili, gençlik ve kadın kolları ile birlikte sahada kapı kapı dolaşıp Türkiye’nin dünden bugüne geldiği noktayı ve güçlü bir Türkiye için yerelden genele halkın tek yürek olduğunu anlattıklarını söyledi.
Tüm kadroları ile sahada vatandaş ile iç içe olduklarını belirten Başkan Bilgili, "Muhtarlarımız, sivil toplum kuruluşlarımız kadınlarımız, gençlerimiz ilçe sakinlerimiz ile sık sık bir araya geliyoruz. Onların sorunlarını sahada ve yerinde dinliyoruz. Çözüm odaklı çalışıyoruz. AK Parti Adana milletvekillerimiz ile sahada yer alan partimizden ve cumhurbaşkanımızdan olan beklentileri milletvekillerimiz ile istişare ederek çözüme kavuşturmak için çalışıyoruz. AK Parti kadroları olarak pandemi sürecinde vatandaşımızın her dönem olduğu gibi yanında yer aldık" dedi.
Muhtarlar ile toplantı yaptıklarını aktaran Başkan Bilgili, "Halkın ve sokağın temsilcisi muhtarlarımız ile toplantı gerçekleştirdik ve Kozan ilçemizde muhtarlarımızın yerel yönetimde sorunlarını dinledik. Çözümü noktasında milletvekillerimiz ile istişarede bulunduk. Yerel yönetimlerde mahallelerinin sesi olan muhtarların çözümü için istişare de bulunduk” diye konuştu.
Saha çalışmasında özellikle vatandaşların AK Parti’nin terörle mücadele ve ülkenin geleceği noktasında gerçekleştirdiği hamleler ile sahadan olumlu dönüşler alarak üye sayısında artış yaşandığını kaydeden Başkan Bilgili, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın pandemi sürecinde ülkemizin örnek olması ve bir çok ülkeye sahip çıkması vatandaşlara tek tek ulaşmasının sahada karşılığını görüyoruz. Sürecin başarı ile yönetilmesi halkımızın teveccühünü kazanmış durumda. Öte yandan bazı ülkelerin ekonomik batış haberleri yayınlanırken Türkiye’nin bu süreçteki yatırımları terörle mücadelesi gelecek nesiller için Cumhurbaşkanımızın çabalarını halk görmekte ve bu süreçte partimize üye talebi sahada teşekkür duyduğumuz onlarca insan ile karşılaşıyoruz” diye konuştu.

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