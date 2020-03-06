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Bilgin “Kadına saygı gelişmişlik düzeyini gösterir”

SİVAS HABERLERİ  | 06.03.2020 18:39 | Son Güncelleme

Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, kadına saygının gelişmişlik düzeyi göstergesi olduğunu söyledi.Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, “Bir toplumda, verilen değer, hak ve sorumluluklar, o toplumun çağdaşlık ve kadına gösterilen saygı gelişmişlik düzeyini belirtmektedir.

Bilgin “Kadına saygı gelişmişlik düzeyini gösterir”

Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, kadına saygının gelişmişlik düzeyi göstergesi olduğunu söyledi.
Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, “Bir toplumda, verilen değer, hak ve sorumluluklar, o toplumun çağdaşlık ve kadına gösterilen saygı gelişmişlik düzeyini belirtmektedir. Kadınlara tanınan siyasi, sosyal ve ekonomik haklarla Türk kadını aktif bir şekilde toplumsal hayata katılmış, Türkiye’nin gelişimine katkıda bulunma imkânı bulmuştur. Kadınların, siyasal, sosyal ve ekonomik faaliyetlere eskiye nazaran daha yoğun şekilde katılmayı arzu ettikleri ve katılmaya başladıkları bir süreçten geçmekteyiz.”dedi.
Bilgin,Türk kadınının dünya kadınlarının hak arayışlarına ve gelişim süreçlerine katkı yapabilecek bir kültürel birikime sahip olduğunu belirtip, “Türk medeniyetinin inşasında kadın ve erkek ortak rol oynamakta, Türk kadınının devlet yönetiminden eğitime, kültürden sosyal yaşama kadar her alanda erkeğin yanı başında yer aldığı görülmektedir. Kadın hakları mücadelesinin bizim ve tarihimizin tecrübelerinden edineceği çok fazla ders bulunmaktadır. Ailenin huzuru, gelecek nesillerin emniyet içinde yaşaması, toplumun refah ve mutluluğu, kadınların üstlendiği yükün hafifletilmesine, paylaşılmasına ve cinsiyet ayrımı yapılmaksızın kadın haklarına saygı duyulmasına bağlıdır. Bu duygu ve düşüncelerle tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü kutluyor selam ve saygılar sunuyorum.” dedi.

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Yatsı
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4 Eylül Eczanesi
Merkez
Anadolu Eczanesi
Merkez
Güldeş Eczanesi
Merkez
Umut Eczanesi
Sarkisla
Deniz Eczanesi
Yildizeli
Anadolu Eczanesi
Zara
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