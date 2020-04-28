Bilgisayar için biriktirdiği parayı Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı

Ayşe Berra Uçar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı kampanyadan ve yapılan bağışlardan etkilendiğini, bundan dolayı kampanyaya kendisinin de destek vermek istediğini söyledi.

- "Bağışta bulunduğum için çok mutluyum"

Parayı kampanya kapsamında açılan hesaba yatıran görevliler, dekontu ise Uçar ailesine teslim etti.

Annesinin de destek verdiği 8 yaşındaki Uçar, 20 yaş altındakilere uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasından dolayı Çubuk Kaymakamlığı Vefa Destek Grubunu arayarak yardım istedi.

Kovid-19'la mücadele kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" sloganıyla başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'nı öğrenen Uçar, biriktirdiği parayı bağışlamaya karar verdi.

Yaklaşık bir yıldır harçlıklarını bilgisayar almak için biriktirdiğini belirten Uçar, şöyle devam etti:

"Okullara ara verilince bir ara biriktirdiğim parayla sokak hayvanları için yuva yaptırmak istedim. Daha sonra böyle bir kampanyanın başladığını ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın destek çağrısını duyunca kampanyaya bağışlamak istedim. Bağışta bulunduğum için çok mutluyum."

Uçar, koronavirüs salgınının bir an önce bitmesini, okuluna gidebilmeyi ve sokaklara çıkarak oyun oynayabilmeyi temenni ederek, "Evde teknolojik araçlarla uğraşmaktan artık bıktığım için bilgisayar almayı şimdilik düşünmüyorum, artık sokaklara çıkmak istiyorum." dedi.

Anne Özgül Uçar da kampanyaya destek sunduğu için kızıyla gurur duyduğunu dile getirerek, zor günlerin el ele vererek aşabileceğini ifade etti.

Vefa Destek Grubu'ndan Merve Özbey Yücebaş ise Ayşe Berra'ya, Kaymakam Adem Keleş'in teşekkürlerini iletti.

Böylesi duyarlı ve düşünceli bir nesil yetiştirmenin çok güzel bir duygu olduğunu dile getiren Yücebaş, "Biz Ayşe Berra'ya çok teşekkür ediyoruz. Çocuk yaşta vatanını ve milletini düşünen çocuklarımızın olması bizlere de güç veriyor. İnşallah çok güzel bir veteriner olursun, umarım hayallerine ulaşabilirsin." diye konuştu.

