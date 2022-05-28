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Bilim insanları Cilo Dağları'ndaki buzul alanında inceleme yaptı

28.05.2022 19:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Etkinlikte Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürü İsmail Üzmez ve akademisyenler, davul zurna eşliğinde halay çekti

HAKKARİ (AA) - Van'da düzenlenen "2. Uluslararası Yaban Hayvanları Kongresi"ne katılan birçok üniversiteden akademisyenler ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, Hakkari'deki Cilo Dağları'nda buzulların olduğu alanda incelemelerde bulundu.

Tarım ve Orman Bakanlığı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü (DKMP) ile Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğünce düzenlenen kongrenin son gününde Türkiye'nin en yüksek ikinci zirvesi Uludurok'un yer aldığı Cilo Dağları'ndaki Mergan Yaylası'nda etkinlik gerçekleştirildi.

Kıl çadırlarının kurulduğu bölgede Reng-i Hakkari Sanat Topluluğu'nca folklor gösterisi sunuldu, Van'da tedavisi tamamlanan kaya kartalı doğaya salındı.

Etkinliğe katılan Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Hakkari'deki dağları Alp ve Himalayalar ile kıyasladıklarını söyledi.

Tarım ve Orman Bakanlığının koordinesinde birçok üniversiteden bilim insanlarının, bürokratların, yurt dışından katılımcıların Van'daki kongreye katıldığını belirten Akbıyık, "Yaban hayvanlarının en güzel gözlenebileceği yerin Hakkari Kırıkdağ'daki Cennet Cehennem Vadisi olduğunu düşünmüşler. Biz de onlarla beraber 40 yıl aradan sonra ilk defa burada böyle bir şenlik düzenliyoruz. Tarım ve Orman Bakanı'mıza, burada bulunanlara ve kongreyi koordine edenlere teşekkür ediyoruz. Hakkari'de hayat var. Gelin, bu hayatı yaşayalım diyoruz." şeklinde konuştu.

DKMP Genel Müdürü İsmail Üzmez de endemik türlerin, zengin flora ve faunanın olduğu yerlerde çalışma yapıp buraları milli park ve tabiat parkı gibi korunan alanlar ilan ettiklerini söyledi.

Kentin faunasına baktıklarında biyoçeşitlilik açışından zengin bir yapıya sahip olduğuna dikkati çeken Üzmez, şunları kaydetti:

"Doğa turizmine çok yatkın ve iyi bir yer olduğunu, ayrıca buzulların ve buzul göllerinin bulunduğunu görünce milli park ilan ettik. Türkiye'nin en son milli park ilan edilen yeri burasıdır. Van'da kongreyi yapınca dedik ki: 'Türkiye'nin her yerinden gelen bilim adamları, bölge müdürleri, yurt dışından gelen bilim adamlarımız var. Final gezimizi de Hakkari'de yapalım.' dedik ve Hakkari'ye geldik. Hakkari'yi, buzul göllerini, buzulları, buradaki flora ve faunayı tanıtmak için buradayız. İnşallah Hakkari için iyi bir tanıtım olur. Bundan sonra her geçen yıl buraya gelecek turist sayısının artacağını düşünüyorum."

YYÜ Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Prof. Dr. Lokman Aslan da kongreye ülkenin her yerinden tüm meslek gruplarından temsilcilerin katıldığını dile getirdi.

Hakkari'nin uzun zamandır ayak basılmamış yerlerini ve Cilo buzullarını tanıtmak amacıyla bölgeye geldiklerini ifade eden Aslan, "Memleketimizin taşını, toprağını, kuşunu, böceğini korumamız gerekiyor. 'Tabiat, bütün canlıların ortak malıdır' sloganıyla yola çıktık ve devam edeceğiz. Yaban hayvanları demek hayatın devam etmesi demektir. Eğer bir tane hayvan yok olursa bir damar eksilmiş olur. Onun için bütün doğayı ve canlıları korumamız lazım." dedi.

Akbıyık ve Üzmez'in davul zurna eşliğinde katılımcılarla halay çektiği etkinlikte farklı yörelere ait oyunlar oynandı. Azerbaycan'dan gelen akademisyenler de kendi oyunlarıyla etkinliği renklendirdi.

Etkinliklerin ardından Akbıyık, Üzmez, DKMP daire başkanları, bölge müdürleri, kurumun teknik personeli, akademisyenler ve kurum amirleri, buzulların bulunduğu alana kadar yürüyerek inceleme yaptı.

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