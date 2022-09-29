Bin pişman! Telefon açtı... 'Beni geri alın'

Beşiktaş'ın 2018 yılında MLS ekibi Orlando'dan kadrosuna kattığı 27 yaşındaki Kanadalı oyuncu Cyle Larin, Belçika ekibi Zulte Waregem'de kiralık olarak forma giymesinin ardından Beşiktaş'a geri dönmüş ve yaz transfer döneminde bir diğer Belçika ekibi olan Club Brugge'a bedelsiz olarak transfer olmuştu.

BEŞİKTAŞ'I REDDETTİ!

Geçtiğimiz sezonun bitmesinin ardından Beşiktaş'tan kendisine yapılan teklifini kabul etmeyip Belçika'ya giden Cyle Larin yeni takımında aradığını bulamazken, verdiği bu karardan dolayı bin pişman... Kanadalı hücum oyuncusu, Belçika Ligi'nde geride kalan 9 haftada hiçbir karşılaşmanın tamamında sahada kalamadı.

BEŞİKTAŞ'TAKİ ARKADAŞLARINA İTİRAF ETTİ

Larin, Club Brugge'de forma giydiği 7 maçta sadece 157 dakika şans bulabildi. İddiaya göre; Golcü isim Beşiktaş'taki arkadaşlarına ayrılık kararı sebebiyle pişman olduğunu söyledi.



