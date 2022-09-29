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Bin pişman! Telefon açtı... 'Beni geri alın'

29.09.2022 20:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika... Beşiktaş'ın teklifini reddederek Belçika ekibi Club Brugge'ün yolunu tutan Kanadalı oyuncu Cyle Larin verdiği bu karardan dolayı bin pişman oldu. Tecrübeli oyuncu Belçika'da forma şansı bulmakta zorlanırken, eski takım arkadaşlarına Beşiktaş'tan ayrıldığı için pişman olduğunu itiraf etti. İşte detaylar...

Bin pişman! Telefon açtı... 'Beni geri alın'
Cyle Larin

Cyle Larin

KAN Kanada
Yaş: 27 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Club Brugge
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Beşiktaş'ın 2018 yılında MLS ekibi Orlando'dan kadrosuna kattığı 27 yaşındaki Kanadalı oyuncu Cyle Larin, Belçika ekibi Zulte Waregem'de kiralık olarak forma giymesinin ardından Beşiktaş'a geri dönmüş ve yaz transfer döneminde bir diğer Belçika ekibi olan Club Brugge'a bedelsiz olarak transfer olmuştu.

BEŞİKTAŞ'I REDDETTİ!

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Geçtiğimiz sezonun bitmesinin ardından Beşiktaş'tan kendisine yapılan teklifini kabul etmeyip Belçika'ya giden Cyle Larin yeni takımında aradığını bulamazken, verdiği bu karardan dolayı bin pişman... Kanadalı hücum oyuncusu, Belçika Ligi'nde geride kalan 9 haftada hiçbir karşılaşmanın tamamında sahada kalamadı.

BEŞİKTAŞ'TAKİ ARKADAŞLARINA İTİRAF ETTİ

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Larin, Club Brugge'de forma giydiği 7 maçta sadece 157 dakika şans bulabildi. İddiaya göre; Golcü isim Beşiktaş'taki arkadaşlarına ayrılık kararı sebebiyle pişman olduğunu söyledi.

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