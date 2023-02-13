Bina yıkımını topluca mezarlıktan izlediler

Merkez üssü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçesinde 6 Şubat günü 7.7 ve 7.6 şiddetinde iki büyük deprem meydana geldi. Bu depremlerde Adana’da da 12 bina yıkılırken 378 kişi kişi can verdi. Adana’da özellikle Çukurova ilçesinde Güzelyalı, Huzurevleri ve Yurt Mahallesi’nde büyük hasar oluştu. 11 binanın yıkıldığı bu mahallelerde 34 kişi de sağ olarak kurtuldu. İkinci depremde Huzurevleri Mahallesi Turgut Özal Bulvarında bulunan Kubilay Apartmanı’nın yarısı yıkıldı. Eve eşya almaya giren baba oğul ise enkaz altında kaldı. Ancak apartmanın yarısının yıkılma tehlikesi olduğu için arama-kurtarma çalışması yapılamadı. Görevliler 6 gün uğraştan sonra binanın diğer kalan kısmını yıkmayı başardı.

Bu arada binanın kontrollü bir şekilde yıkımına tanık olmak isteyen vatandaşlar da polis geniş güvenlik önlemi alıp alana kimseyi sokmayınca mezarlığa akın etti. Mezarı dolduran yüzlerce vatandaş buradan kapalı gişe film izler gibi yıkım anını izledi. İzleyenler arasında evleri hasar gören ya da Kubilay Apartmanı’nda oturan vatandaşlar da vardı. Yıkımı kime mezar taşına oturarak, kimi ayakta izlemesi dikkat çekti. Mezarlıktan yıkımı izleyen vatandaşlar merak ettikleri için mezarlığa geldiklerini belirtirken, bir vatandaş mezarlıkta yıkımı izlemenin tuhaf olduğunu ancak bir gün herkesin mezara geleceğini söylemesi herkesi şaşırttı.

