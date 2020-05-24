Bingöl şehitlerinin silah arkadaşları, Denizli'deki şehitler anıtında buluştu

DENİZLİ (AA) - MUSTAFA DEĞİRMENCİOĞLU - Bingöl-Elazığ kara yolunda 24 Mayıs 1993'te usta birliklerine giden sivil ve silahsız 33 askerin PKK'lı teröristlerlerce şehit edilmesinin 27. yılında hain saldırıdan kurtulan bazı gazilerle şehit aileleri, Denizli'nin Acıpayam ilçesinde olayın unutturulmaması için yapılan şehitler anıtında buluştu.

Dodurga Mahallesinde Şehit Yakınları, Gazi ve Gazi Yakınları, Tüm Kamu Çalışanları Birlik Sendikasının girişimiyle Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan "24 Mayıs 1993, 33 Şehit Asker Anıtı", olayın 27. yılında şehit yakınlarını bir araya getiren bir etkinliğe ev sahipliği yaptı.

Şehit Şeref Tay'ın mezarının yanında yaptırılan anıtta olaydan ağır yaralı olarak kurtulan gaziler Erdal Özdemir ile Cengiz Evren ve aileleriyle bazı şehit ailelerinin gerçekleştirdiği buluşmada şehitler için dualar edildi.

Burada AA muhabirine açıklama yapan Gazi Cengiz Evren, o günü 27 yıl geçmesine rağmen an ve an hatırladığını, Türk milletinin hangi karakterdeki yaratıklarla uğraştığını anlatmak için bu olayın hiçbir zaman unutulmaması gerektiğini ifade etti.