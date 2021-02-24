Bingöl Solhan’da ailelere ve çocuklara film gösterimi

Bingöl’ün Solhan ilçesinde Sosyal Ekonomik Destek hizmet modelinden yararlanan aile ve çocuklarına film gösterimi yapıldı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’ne bağlı Solhan Sosyal Hizmet Merkezi, Sosyal Ekonomik Destek Hizmet modelinden yararlanan çocuklara ve ailelerine yönelik film gösterimi yaptı. Çocukların kaliteli ve eğlenceli vakit geçirebilmesi amacıyla meslek elemanları tarafından çocukların gelişim düzeyine uygun olacak şekilde seçilen film, kültür merkezi konferans salonunda maske, mesafe ve hijyen kurallarına uygun olarak gösterime sunuldu.

Pandemi döneminde evde kal çağrısına uyarak zamanlarını evde geçiren çocukları unutmadıklarını belirten merkezin müdürü Seyfettin Özdemir, “Çocuklarımızın gözlerindeki ışığın sönmemesi, yüzlerindeki tebessümün eksilmemesi, gelecekte özgüvenli, alanında yetkin ve insancıl yetişkinler haline gelmeleri için çaba sarf etmeye devam ediyoruz. Bu anlamda sosyal ekonomik destek sunumunun yanı sıra kültürel faaliyetleri de önemsiyoruz. Bu alanlarda çalışmalar yapmaya devam edeceğiz” dedi.



