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Bingöl Solhanspor, pasör çaprazı Ediz Kaan Fırıncıoğlu'nu transfer etti

30.12.2021 14:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bingöl Solhanspor, pasör çaprazı Ediz Kaan Fırıncıoğlu'nu transfer etti

BİNGÖL (AA) - Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi ekiplerinden Bingöl Solhanspor, pasör çaprazı Ediz Kaan Fırıncıoğlu'nu kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, 28 yaşında ve 2.02 metre boyundaki Fırıncıoğlu ile sezon sonuna kadar anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Açıklamada, transferin kulüp ve oyuncu için hayırlı olması temennisinde bulunuldu.

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