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Bingöl’de 34 bin kişiye maske teslimi yapıldı

BİNGÖL HABERLERİ  | 29.04.2020 17:01 | Son Güncelleme

Bingöl’de 20 ile 65 yaş arası vatandaşlara bugüne kadar 34 bin 250 adet maskenin ücretsiz olarak teslim edildiği, eczanelerde dağıtım uygulamasının sürdüğü bildirildi.Korona virüs ile mücadele tedbirleri kapsamında hayata geçirilen ücretsiz maske dağıtımı Bingöl’de de koordineli olarak yapılıyor.

Bingöl’de 34 bin kişiye maske teslimi yapıldı

Bingöl’de 20 ile 65 yaş arası vatandaşlara bugüne kadar 34 bin 250 adet maskenin ücretsiz olarak teslim edildiği, eczanelerde dağıtım uygulamasının sürdüğü bildirildi.
Korona virüs ile mücadele tedbirleri kapsamında hayata geçirilen ücretsiz maske dağıtımı Bingöl’de de koordineli olarak yapılıyor. Bugüne kadar 2 etap halinde kente 102 bin maske geldiği, bunlardan 34 bin 250’sinin şuana kadar dağıtıldığı aktarıldı. Vatandaşlara ücretsiz maske dağıtımının merkez ve ilçelerdeki 51 eczaneden telefonlarına gelen kodlarla yapılmasının süreceği kaydedildi.
Bugüne kadar kente iki etap halinde toplamda 102 bin adet maske geldiğini anımsatan Vali Kadir Ekinci, “Önceki süreçte e-devlet üzerinden başvuruda bulunan vatandaşlarımıza maskelerin bir kısmı PTT aracılığıyla teslim ediliyor. Bu kapsamda şimdiye kadar 34 bin 250 vatandaşımıza evlerinde maskelerini teslim ettik. Şimdi ise ücretsiz maske dağıtım sürecine eczanelerimiz de dahil oldu. Vatandaşlarımız ücretsiz maskelerini, TC kimlik numaraları veya telefon numaralarına gelecek olan SMS kodlarını eczacıya vererek maskelerini temin edeceklerdir. Ücretsiz maskeler Bingöl merkezde 36 eczane ile ilçelerdeki 15 eczane olmak üzere toplam 51 eczane üzerinden dağıtılmaktadır. Eczaneler üzerinden maske dağıtımı yeni etap maske dağıtımları ile devam edecek, vatandaşlarımızın ihtiyaçları karşılanacaktır” dedi.

Bingöl’de 34 bin kişiye maske teslimi yapıldı

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