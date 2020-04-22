YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bingöl
  4. Bingöl’de 4 öğrenci uzaktan eğitimle hafızlığını tamamladı

Bingöl’de 4 öğrenci uzaktan eğitimle hafızlığını tamamladı

BİNGÖL HABERLERİ  | 22.04.2020 11:20 | Son Güncelleme

Bingöl’ün Solhan ilçesinde 4 öğrenci hafızlık eğitimlerini uzaktan eğitim yöntemiyle tamamladı.Korona virüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından Kur’an kurslarında yüz yüze eğitime ara verilmesinin ardından uzaktan eğitime geçildi.

Bingöl’ün Solhan ilçesinde 4 öğrenci hafızlık eğitimlerini uzaktan eğitim yöntemiyle tamamladı.
Korona virüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından Kur’an kurslarında yüz yüze eğitime ara verilmesinin ardından uzaktan eğitime geçildi. Bu kapsamda Bingöl’ün Solhan ilçesinde Müftülüğe bağlı 15 Temmuz Şehitler Kız Kur’an Kursu’ndan 4 öğrenci, 1,5 yıl önce başladıkları hafızlık eğitimini, koronavirüs salgını nedeniyle uzaktan eğitim yöntemiyle tamamladı. Diğer öğrencilerinde eğitimini aynı yöntemle devam ettiği belirtildi.
Yüz yüze eğitime ara verildiğini anımsatan Kur’an Kursu Yöneticisi Meryem Zeyrek,"Biz de eğitim-öğretim faaliyetlerimizi internet üzerinden devam ettiriyoruz. 27 öğrencimiz hafızlığını uzaktan eğitim yoluyla disiplini bir şekilde, düzenli olarak devam ettiriyor. 4 öğrencimiz hafızlıklarının son aşamasını uzaktan eğitimle tamamladı. Bizler Kur’an’ın talebeleri olarak şartlar ne olursa olsun öğrenmeye, öğretmeye gayret etmeye devam edeceğiz. Biz hocalar olarak öğrencilerimizi çok özledik. İnşallah en kısa zamanda kursumuzla, öğrencilerimizle buluşacağız" ifadelerini kullandı.
Koronavirüse rağmen azimle çalışarak hafızlıklarını tamamlayan öğrencileri tebrik eden İlçe Müftüsü Muharrem Dutar ise,"Koronavirüs salgını nedeniyle Kur’an kurslarında yüz yüze eğitim-öğretime ara verilmesinden dolayı hafızlık eğitimini internet üzerinden uzaktan eğitimle devam ettiriyoruz. Bu süreçte gayret gösteren tüm hocalarımıza, öğrencilerimize ve velilerine teşekkür ediyorum. 1,5 yıl gibi bir sürede hafızlıklarını ikmal eden Büşra Savaç, Süphan Çoban, Berivan Karabulut ve Kübra Ayra kardeşlerimizi, hocalarını ve velilerini tebrik ediyorum. Cenab-ı Hakk tüm yavrularımızı Kur’an’ın yolundan ayırmasın"dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Bir de makyajsız halini görün! Olay yarattı Bir de makyajsız halini görün! Olay yarattı
Cezaevinden kaçtı 2,5 saat sonra yakalandı!Cezaevinden kaçtı 2,5 saat sonra yakalandı!
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

İzmit caddeleri pencerelerden, çocuk sesleriyle şenlenecek

İzmit caddeleri pencerelerden, çocuk sesleriyle şenlenecek

Antalya'da uçuruma devrilen beton mikserinin sürücüsü öldü

Antalya'da uçuruma devrilen beton mikserinin sürücüsü öldü

Bursa'da gasp iddiasıyla 4 kişi tutuklandı

Bursa'da gasp iddiasıyla 4 kişi tutuklandı

Eren Enerji’den hayat kurtaran bağış

Eren Enerji’den hayat kurtaran bağış

Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de Kovid-19 tedbirleri

Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de Kovid-19 tedbirleri

Kayseri’de uyuşturucu ticareti yapan 9 kişi tutuklandı

Kayseri’de uyuşturucu ticareti yapan 9 kişi tutuklandı

Bingöl Namaz Vakitleri 22 Nisan Çarşamba

İmsak
03:54
Sabah
05:25
Öğle
12:22
İkindi
16:06
Akşam
19:09
Yatsı
20:33

Bingöl Nöbetçi Eczaneler22 Nisan Çarşamba

Tabiat Eczanesi
Merkez
Yeni Eczanesi
Merkez
Yaşam Eczanesi
Genc
Karlıova Eczanesi
Karliova
Şifa Eczanesi
Solhan
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Bingöl’de üretilen siperler, sağlıkçılara teslim edilmeye başlandı

Bingöl’de üretilen siperler, sağlıkçılara teslim edilmeye başlandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.