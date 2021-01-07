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Bingöl’de aranan 157 şahıs yakalandı

BİNGÖL HABERLERİ  | 07.01.2021 13:52 | Son Güncelleme

Bingöl polisinin aranan şahıslara yönelik yaptığı çalışmada geçtiğimiz ay 157 şüphelinin yakalandığı bildirildi.İl Emniyet Müdürlüğü, Aranan Şahıslar ve Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleri Aralık ayı içinde aranan şahıslara yönelik çalışma yaptı.

Bingöl polisinin aranan şahıslara yönelik yaptığı çalışmada geçtiğimiz ay 157 şüphelinin yakalandığı bildirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü, Aranan Şahıslar ve Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleri Aralık ayı içinde aranan şahıslara yönelik çalışma yaptı. Yapılan çalışmada Resmi Belgede Sahtecilik suçlarından hakkında 7 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.K, Mala Zarar Verme suçlarından hakkında 6 yıl 6 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası olan M.K, Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma suçundan 4 ile 5 yıl arasında kesinleşmiş hapis cezaları olan 10 şüpheli ile birlikte çeşitli suçlardan aranma kayıtları bulunan toplam 157 şahıs yakalandı. Yakalanan şüpheliler haklarında yapılan işlemlerin ardından adli birimlere teslim edildi.
Ayrıca polisin çalışmasında kayıp olarak aranan 4 kişinin de bulunarak yakınlarına teslim edildiği aktarıldı.

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