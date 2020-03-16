Bingöl’de çiftçilere yem tohumları dağıtıldı

Bingöl’de Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından çiftçilere yüzde 50 hibeli yem bitkileri tohumu dağıttı.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ve Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı tarafından finanse edilen “Yem Bitkilerinin Yaygınlaştırılması ve Geliştirilmesi” Projesi kapsamında, çiftçilere yem bitkileri tohum dağıtımı gerçekleştirildi.Toplamda bin 300 torba silajlık mısır tohumu, 18 ton 170 kilogram yonca ve 6 ton 650 kilogram ise korunga tohumunun dağıtıldığı aktarıldı.

Yem bitkileri yetiştiriciliğinin yaygınlaştırılmasını amaçladıklarını aktaran İl Müdürü Burhan Bahadır, “Yonca, Korunga ve Silajlık Mısır tohumu dağıtımı ile yem bitkileri yetiştiriciliğinin yaygınlaştırılmasını amaçlıyoruz. Bu üretimin özellikle kaba yem ihtiyacı bulunan ilimiz için ayrı bir öneme sahip.Dağıtımın ilimizde yem bitkileri yetiştiriciliği yapan üreticilerimize çiftçi talep listesi doğrultusunda yapıldı"dedi.



