YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bingöl
  4. Bingöl’de Covid-19 denetimleri sürüyor

Bingöl’de Covid-19 denetimleri sürüyor

BİNGÖL HABERLERİ  | 20.08.2020 16:04 | Son Güncelleme

Bingöl’de kent genelinde evde izolasyonda olan Korana virüs (Covid-19) hastalarının denetimlerinin sürdüğünü bildirildi.Ülke genelinde olduğu gibi Bingöl’de de Covid-19 tedbirleri kapsamında, evde karantina sürecini geçiren hastaların denetimleri sürüyor.

Bingöl’de kent genelinde evde izolasyonda olan Korana virüs (Covid-19) hastalarının denetimlerinin sürdüğünü bildirildi.
Ülke genelinde olduğu gibi Bingöl’de de Covid-19 tedbirleri kapsamında, evde karantina sürecini geçiren hastaların denetimleri sürüyor. Bu kapsamda karantina sürecinde olan vatandaşlar ekipler tarafından düzenli olarak evlerinde denetlenerek, gerekli uyarılar yapılıyor. Kurallara uymadığı tespit edilenlere ise cezai işlem uygulanıyor.
Ayrıca dün 89 ekip ve 516 personelle kent genelinde , 142 berber ve güzellik merkezi, 202 ticari taksi, bir pazar, bir AVM, 7 hamam, 2 nikah ve düğün salonu, 404 kahvehane, 277 lokanta, 15 spor merkezi, 233 cami, 20 konaklama, 34 park ile 11 lunapark, 59 internet kafe, 12 çay bahçesi, 14 halı saha, 2 bilardo salonu ve 2 ganyan bayiinin denetlendiği bildirildi.
Öteyandan 418 toplu taşıma aracının denetlendiği uygulamada, tedbirleri ihlal eden bir yolcuya 900 TL idari para cezasının kesildiği öğrenildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER 'Bunu yapacağını hiç düşünmezdim' 'Bunu yapacağını hiç düşünmezdim'
Cezaevinden kaçtı 2,5 saat sonra yakalandı!Cezaevinden kaçtı 2,5 saat sonra yakalandı!
1/
En Çok Okunan Yerel Haberler

Bingöl Namaz Vakitleri 20 Ağustos Perşembe

İmsak
03:59
Sabah
05:29
Öğle
12:26
İkindi
16:11
Akşam
19:14
Yatsı
20:38

Bingöl Nöbetçi Eczaneler20 Ağustos Perşembe

Naz Eczanesi
Merkez
Uğur Eczanesi
Merkez
Yaşam Eczanesi
Genc
Karlıova Eczanesi
Karliova
Yaşar Eczanesi
Solhan
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
Yaz lastikleri ve fiyatları
Yaz lastikleri ve fiyatları
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.