Bingöl’de Covid-19 tedbirlerine uymayan 140 şahsa işlem yapıldı

Bingöl’de polisin yaptığı denetimlerde Koronavirüs (Covid-19) tedbirlerine uymadığı tespit edilen 140 şahsa idari işlem yapıldığı bildirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ekipler Amirliğince Ekim ayı içerisinde ilimiz geneli yapılan denetim ve şok uygulamalarda, Covid-19 tedbirleri kapsamında kurallara uymadığı tespit edilen 140 şahıs ile yasaklı oyunları oynayarak genelge talimatlarına uymayan 38 şahsa idari işlem yapılmıştır Aranma kayıtları olduğu tespit edilen 5 şahıs yakalanarak adli mercilere teslim edilmiş, Yoklama kaçağı-bakaya olduğu tespit edilen 65 şahsa gerekli tebligat yapılmış, Alkollü araç kullandıkları tespit edilen 3 araç sürücüsüne gerekli adli ve idari işlem yaptırılmış, 3 işyerine emre aykırı davranıştan idari işlem yapılmıştır” denildi.

