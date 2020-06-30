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Bingöl'de depremzedeler için konteynerin kurulumuna başlandı

BİNGÖL HABERLERİ  | 30.06.2020 13:16 | Son Güncelleme

Bingöl'de depremzedeler için konteynerin kurulumuna başlandı

BİNGÖL (AA) - Bingöl'de depremzedeler için konteyner evler kuruluyor.

Merkez üssü Bingöl'ün Karlıova ilçesi olan ve güvenlik korucusu Cengiz Pullu'nun şehit olduğu, 35 kişinin yaralandığı 14 Haziran'da 5,7 büyüklüğündeki depreminin ardından yaraların sarılması için çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda, ilk etapta bölgeye sevk edilen konteynerlerden 34'ü Elmalı, 6'sı Dinarbey ve 4'ü Kaynarpınar köylerine, 14'ü Yedisu merkez ve 10'u ise Kaynarpınar Jandarma Karakolu bahçesine yerleştirildi.

AFAD koordinasyonunda bölgeye getirilen konteynerlerin kurulumu ise Bingöl İl Özel İdaresince gerçekleştirildi. Bölgede ayrıca 7 banyo ve 7 tuvalet olan 14 konteyner de kuruldu.

Elmalı Köyü Muhtarı Metin Külüğ, AA muhabirine yaptığı açıklamada, depremin üzerinden çok kısa bir süre geçmesine rağmen çalışmaların hızla sürdüğünü söyledi.

Türk Kızılay ile devletin ilgili kurum ve kuruluşlarıyla yaraların sarılması için seferberlik ilan ettiğini aktaran Külüğ, şunları belirtti:

"Depremde evleri yıkılan vatandaşlarımız için konteyner evler getirildi. Evler yapılıncaya kadar bu konteynerlerde yaşayacaklar. 176 ev ve ahır hasar gördü. Yıkım büyük ama çalışmalar böyle giderse köyümüz eskisinden daha güzel bir görünüme kavuşacak. Devletimize çok teşekkür ediyorum."

- "Devletin eksikliğini hissetmedik"

Köy sakinlerinden Cemal Adıbeli de depremin ardından yaşamlarının normale döndüğünü belirterek, hayvanların kışlık yem ihtiyacını karşılamak için çalıştığını aktardı.

Deprem gecesi Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile bakanların köye geldiğini ulaştığını anımsatan Adıbeli, "Devlet hep bizimle beraberdi, dertlerimizi dinledi, yaralarımızı sardı. Devletin eksikliğini hissetmedik, kendilerine teşekkür ederiz." dedi.

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Merkez
Derman Eczanesi
Merkez
Murat Eczanesi
Genc
Hayat Eczanesi
Karliova
Şifa Eczanesi
Solhan
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