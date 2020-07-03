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Bingöl’de depremzedeleri, Mehmetçik yalnız bırakmıyor

BİNGÖL HABERLERİ  | 03.07.2020 12:52 | Son Güncelleme

Bingöl’de jandarma ekipleri deprem bölgelerinde vatandaşları yalnız bırakmayarak bire bir ilgileniyor, çocuklarla da vakit geçirerek onların gönüllerine dokunuyor.14 Haziran’da merkez üssü Bingöl’ün Karlıova ilçesi Kaynarpınar köyünde 5.7 şiddetinde meydana gelen ve bir güvenlik korucusunun şehit olduğu depremin yaraları sarılıyor.

Bingöl’de jandarma ekipleri deprem bölgelerinde vatandaşları yalnız bırakmayarak bire bir ilgileniyor, çocuklarla da vakit geçirerek onların gönüllerine dokunuyor.
14 Haziran’da merkez üssü Bingöl’ün Karlıova ilçesi Kaynarpınar köyünde 5.7 şiddetinde meydana gelen ve bir güvenlik korucusunun şehit olduğu depremin yaraları sarılıyor. Valilik koordinesinde AFAD, Kızılay, sağlık, emniyet ve jandarma ekipleriyle beraber diğer kurumların da katılımıyla çalışmalar sürüyor. İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı personellerde hem konteynerlerde hemde çadırlarda kalan vatandaşlarla yakından ilgileniyor. Vatandaşlara yardımcı olan, çocuklarla yakından ilgilenen Mehmetçik, onların gönüllerine dokunuyor.
İyi günde kötü günde jandarma her zaman milletin yanında sloganı ile çalışma yapan İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerin depremzedelerin yanlarında olmaya devam edeceği aktarıldı.

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Merkez
Uydukent Eczanesi
Merkez
Sağlık Eczanesi
Genc
Karlıova Eczanesi
Karliova
Yıldız Eczanesi
Solhan
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