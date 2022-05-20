Bingöl'de dron destekli trafik denetimi yapıldı

BİNGÖL (AA) - Bingöl İl Emniyet Müdürlüğünce dron destekli trafik denetimi gerçekleştirildi.

Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü koordinesinde İnsansız Hava Araçları Büro Amirliği ekipleri, Bingöl-Muş Bulvarı'nda çalışma yürüttü.

Ekipler, bulvarda kırmızı ışık ihlalinde bulunan sürücüleri tespit ederek, araçlar üzerinde de denetim yaptı.

Denetimde, sürücülerin trafik ihlalleri görüntülerle tespit edildikten sonra kontrol noktasında görevli trafik ekiplerine bildirildi.

Trafik ekipleri de durdurdukları sürücüler ile araçların belgelerini kontrol etti. Denetimde, kural ihlali yapan 3 sürücüye cezai işlem uygulandı.

Ekipler, sürücü ve vatandaşların emniyet kemeri takmalarını istedi, sürücüleri hız ihlalleri konusunda uyardı.

