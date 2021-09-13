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Bingöl'de elektrik akımına kapılan işçi öldü

13.09.2021 17:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bingöl'de elektrik akımına kapılan işçi öldü

BİNGÖL (AA) - Bingöl'ün Genç ilçesinde elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Yunus Bozkır (36), aydınlatma direğinde bakım ve onarım çalışması yaptığı sırada akıma kapıldı.

Arkadaşının durumu bildirmesi üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekipleri Bozkır'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.

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