Bingöl’de Engelsiz Yaşam Merkezi bitti, yeni belediye binasının yüzde 50’si tamamlandı

Bingöl’de yeni belediye hizmet binasının yüzde 50’sinin tamamlandığı,Engelsiz Yaşam Merkezi inşaatının ise bittiği çevre düzenlemesinin yapıldığı bildirildi.

Belediye Başkanı Erdal Arıkan, devam eden inşaat çalışmaları hakkında bilgi verdi. Çalışmaların hızla sürdüğünü aktaran Başkan Arıkan, yeni belediye hizmet binasının yüzde 50’lik kısmının tamamlandığını ve Engelsiz Yaşam Merkezi’nin ise inşaatının bittiği dile getirdi.

Vatandaşlara daha hızlı ve kaliteli hizmet sunmak için inşasına başladıkları belediye hizmet binasıyla ilgili bilgi veren Belediye Başkanı Erdal Arıkan, “Yeni ticari alan, otopark ve düzenlenmiş yollarla da çarşımıza nefes aldırıyoruz. Söz verdiğimiz gibi çalışmalarımız devam ediyor. Yine engelli bireylerin sosyal, kültürel, sportif ve sanatsal faaliyetleri için Selahattin Eyyübi Mahallesi’ndeki Engelsiz Yaşam Merkezi’nin inşaatı tamamlandı. Çevre düzenlemesi ile iç donanımlar tamamlandıktan sonra hizmete açılacak” dedi.

