Bingöl'de "Geleneksel Kültür ve Spor Şenliği" başladı

BİNGÖL (AA) - Genç ilçesinde Kaymakamlık ve Dünya Etnospor Konfederasyonu'nun destekleriyle düzenlenen "Geleneksel Kültür ve Spor Şenliği" başladı.

"Genç Sensin" sloganıyla ilçenin Kent Meydanı'nda 5 gün sürecek şenlikte, her yaştan katılımcı okçuluk, mas güreşi, mangala, ok savaşları, kol kapama, 9 ve 3 taş, topaç ve ebru gibi spor ve sanat dallarıyla buluşacak.

Etkinliğin ilk gününde çocuklar çeşitli oyunları eğitmenler tarafından öğrenerek eğlenme fırsatı buldu.

Şenlikte Kaymakam Yusuf Kaptanoğlu ve Genç Belediye Başkanı Mehmet Zeki Dirik de alandaki çeşitli oyunları oynadı.

Kaymakam Kaptanoğlu, yaptığı konuşmada, düzenledikleri etkinlikte yok olmaya yüz tutmuş birçok kültürel zenginliğin çocuklarla ve gençlerle buluşmasını amaçladıklarını söyledi.

Geleneksel sporları tanıtmak ve sevdirmek için bu şenliği gerçekleştirdiklerini anlatan Kaptanoğlu, çocukların ilk kez geleneksel oyunları oynayacağını belirtti.

Tarihi değerlerin korunması adına bir bilinç oluşmasını sağlayacaklarını ifade eden Kaptanoğlu, "Hemşerilerimizi keyifli vakit geçireceği yediden, yetmişe ailecek gelebileceği, herekse yönelik faaliyetlerin olacağı Genç Kent Meydanı’na bekliyoruz. Bu etkinliğin hazırlanmasında ve burada olmasında bize katkılarını ve desteklerini esirgemeyen Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Sayın Bilal Erdoğan'a teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Şenlik 14 Ekim'de sonra erecek.

