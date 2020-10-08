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Bingöl’de gezici kütüphane EBA destek noktası oldu

BİNGÖL HABERLERİ  | 08.10.2020 13:53 | Son Güncelleme

Bingöl’de bulunan gezici kütüphane EBA destek noktası olarak hazırlandı, köylerde hizmet vermeye başladı.İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü bünyesindeki Gezici Kütüphane, EBA’ya bağlanmada sorun yaşayan öğrenciler için EBA destek noktasına dönüştürüldü.

Bingöl’de bulunan gezici kütüphane EBA destek noktası olarak hazırlandı, köylerde hizmet vermeye başladı.
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü bünyesindeki Gezici Kütüphane, EBA’ya bağlanmada sorun yaşayan öğrenciler için EBA destek noktasına dönüştürüldü. Dönüşümü sağlanan gezici kütüphane köylerdeki okullara giderek bahçelerde öğretmenlerin gözetiminde öğrencilere hizmet vermeye başladı.Bilgisayarla EBA’ya bağlantı sağlanarak eğitimlerini alan öğrenciler ayrıca gezici kütüphane içinde bulunan istedikleri kitapları da almalarına fırsat tanınıyor.
Gezici kütüphanenin şimdiye kadar yaklaşık 10 köye giderek hizmet verdiği aktarıldı.

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