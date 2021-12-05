Bingöl'de kaçak kazı yapan 4 kişi suçüstü yakalandı

BİNGÖL (AA) - Bingöl'ün Solhan ilçesinde kaçak kazı yapan 4 kişi gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçe kırsalında gerçekleştirdiği önleyici kolluk faaliyeti sırasında 4 kişinin kaçak kazı yaptığını tespit etti.

Şüpheliler, kazı sırasında kullanılan bir hilti ve 6 muhtelif kazı malzemesiyle suçüstü yakalandı.

Gözaltına alınan zanlılar hakkında adli işlem başlatıldı.

