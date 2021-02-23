YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bingöl
  4. Bingöl’de kapalı köy yolu kalmadı

Bingöl’de kapalı köy yolu kalmadı

23.02.2021 16:17 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Bingöl’de kapalı köy yolu kalmadı

Bingöl’de etkili kar nedeniyle kapanan köy yollarının tamamı ulaşıma açıldı, mezralarda ise çalışmaların devam ettiği bildirildi.Bingöl genelinde geçtiğimiz hafta etkili olan kar yağışıyla beraber 281 köy yolu ulaşıma kapanmıştı.

Bingöl’de etkili kar nedeniyle kapanan köy yollarının tamamı ulaşıma açıldı, mezralarda ise çalışmaların devam ettiği bildirildi.
Bingöl genelinde geçtiğimiz hafta etkili olan kar yağışıyla beraber 281 köy yolu ulaşıma kapanmıştı. Kapanan köy yollarının ardından valilik koordinesindeki İl Özel İdare Genel Sekreterliğine bağlı karla mücadele ekipleri, 101 personel, 2 kar savurma rotatif aracı, 19 greyder, 5 dozer, 23 kepçe, 3 kar küreme aracıyla birlikte çalışma başlattı. Yoğun geçen mesainin ardından 281 köy yolu tekrar ulaşıma açıldı.
Öteyandan ekiplerin köylere bağlı mezralarda çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.

Bingöl’de kapalı köy yolu kalmadı

Bingöl’de kapalı köy yolu kalmadı

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yüzündeki yara her geçen gün büyüyor: Eski halime dönmek istiyorum Yüzündeki yara her geçen gün büyüyor: Eski halime dönmek istiyorum
Cezaevinden kaçtı 2,5 saat sonra yakalandı!Cezaevinden kaçtı 2,5 saat sonra yakalandı!

Bingöl Namaz Vakitleri 23 Şubat Salı

İmsak
05:30
Sabah
06:52
Öğle
12:36
İkindi
15:40
Akşam
18:11
Yatsı
19:27

Bingöl Nöbetçi Eczaneler23 Şubat Salı

Gülhan Eczanesi
Merkez
Güven Eczanesi
Merkez
Murat Eczanesi
Genc
Hayat Eczanesi
Karliova
Yaşar Eczanesi
Solhan
Tümünü Göster
Bingöl ECZANELER
Bingöl ATM’LER

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Yeni Malatyaspor Kulübü Divan Kurulu toplandı

Yeni Malatyaspor Kulübü Divan Kurulu toplandı

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Yağışlı havalar artık sorun olmayacak

Yağışlı havalar artık sorun olmayacak

Çevre yoluna 125 yeni ağaç dikildi

Çevre yoluna 125 yeni ağaç dikildi

MHP’li belediye meclis üyesi Celal Durak vefat etti

MHP’li belediye meclis üyesi Celal Durak vefat etti

Diğer Haberler

Bingöl’de kapalı köy yolu kalmadı

Bingöl’de kapalı köy yolu kalmadı

Diyarbakırlı iki usta sağlık çalışanlarına destek için Karlıova Devlet Hastanesini ücretsiz boyadı

Diyarbakırlı iki usta sağlık çalışanlarına destek için Karlıova Devlet Hastanesini ücretsiz boyadı

Efeler Ligi: Bingöl Solhan Spor: 3 - Tokat Bld. Plevne: 2

Efeler Ligi: Bingöl Solhan Spor: 3 - Tokat Bld. Plevne: 2

Efeler Ligi'nde Solhanspor, Tokat Belediye Plevne'yi konuk edecek

Efeler Ligi'nde Solhanspor, Tokat Belediye Plevne'yi konuk edecek

Bingöl Valisi Ekinci’den ev ziyaretleri

Bingöl Valisi Ekinci’den ev ziyaretleri

Bingöl'de "Eren-4" operasyonunda 150 kilogram esrar, silah ve mühimmat ele geçirildi

Bingöl'de "Eren-4" operasyonunda 150 kilogram esrar, silah ve mühimmat ele geçirildi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.