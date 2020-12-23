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Bingöl'de kar yağışı kayakçıların yüzünü güldürdü

BİNGÖL HABERLERİ  | 23.12.2020 15:15 | Son Güncelleme

Kentte etkili olan kar yağışının ardından Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü sporcuları Hesarek Kayak Merkezi'nde antremanlara başladı

BİNGÖL (AA) - Bingöl'ün en önemli kış turizmi arasında yer alan Hesarek Kayak Merkezi'ne kar yağması, kayak sporcularını sevindirdi.

Bingöl kent merkezine 34 kilometre mesafedeki Dikme köyü mevkisinde yer alan bin 600 metre pist uzunluğuna, 70 yatak kapasiteli otele, teleski ve telesiyeje sahip Hesarek Kayak Merkezi, dün etkili olan kar yağışıyla beyaza büründü.

Kar yağışının ardından kayak merkezinde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü sporcuları antrenmanlara başladı.

Sporcu Yasin Kızılırmak, kar yağışının kayakseverleri sevindirdiğini belirterek, kar yağışının ardından yarışmalar için antrenmana başladıklarını söyledi.

Kızılırmak, "18 sporcumuzla kayak antrenmanlarına başladık. Hem kar yağışının geç olması hem de pandemi nedeniyle geç başladığımız antrenmanlara hızlı bir şekilde başladık. Antrenmanlarımızı aralıksız sürdüreceğiz. Hedefimiz uluslararası yarışmalarda ilimizi ve ülkemizi en iyi şekilde temsil edip, dereceler almaktır." diye konuştu.

Koşulu kayak sporcusu Edanur Çankuru ise, kar yağışının ardından antrenmanlara başladıkları içinde sevinçli olduğunu aktardı.

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