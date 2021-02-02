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Bingöl'de kar yağışının ardından kartpostallık görüntüler oluştu

02.02.2021 12:16 | Son Güncelleme:
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Bingöl'de kar yağışının ardından kartpostallık görüntüler oluştu

BİNGÖL (AA) - Bingöl'ün Karlıova ilçesinde günlerce süren yağışın ardından kar kalınlığının bir metreyi aşması güzel görüntüler ortaya çıkardı.

Karlıova ilçesinde 1 hafta boyunca etkili olan yağışın ardından kar kalınlığının yer yer 1 metreyi aşması ilçeye ayrı bir güzellik kattı.

Yoğun yağışla beyazın hakim olduğu ve kartpostallık görüntülerin oluştuğu ilçede bazı evler, oturma bankları, mezarlıklar ve ağaçlar kara gömüldü.

Kar yağışından sonra güneşli havanın hakim olduğu ilçede, çocuklar karda doyasıya eğlendi.

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