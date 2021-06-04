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Bingöl'de kayıp yaşlı adama ait olduğu değerlendirilen ceset bulundu

04.06.2021 14:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bingöl'de kayıp yaşlı adama ait olduğu değerlendirilen ceset bulundu

BİNGÖL (AA) - Bingöl'ün Genç ilçesinde 48 gündür kayıp olan 91 yaşındaki Hasan Göçük'e ait olduğu değerlendirilen ceset bulundu.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Yiğitbaşı köyüne 8 kilometre uzaklıktaki Aydınlık mezrası kırsalında insan kemikleri gören bir çoban, durumu jandarmaya bildirdi.

Olay yerine gelen jandarma ekipleri, yaptıkları incelemede kemiklerin yanında bulunan kıyafet ve lastik ayakkabının 17 Nisan'da kaybolan Hasan Göçük'e ait olduğunu değerlendiriyor.

İnsan kemiklerinin kime ait olduğu Malatya Adli Tıp Kurumunda yapılacak otopsinin ardından belirlenecek.

Hasan Göçük, 17 Nisan 2021'de Balgöze köyünde evinden hayvanlarını kontrol etmek amacıyla ayrılmış, İlçe Jandarma Komutanlığı, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), güvenlik korucuları, SAR Kuzey Yüzü Dağcılık Kulübü ve Arama Kurtarma Derneği, Ulusal Keşif Arama Kurtarma Araştırma (UKSAR) Derneği ve İHH arama kurtarma ekipleri arama çalışması başlatmıştı.

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