YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bingöl
  4. Bingöl'de koronavirüsü yenen 15 günlük bebek alkışlarla tabucu oldu

Bingöl'de koronavirüsü yenen 15 günlük bebek alkışlarla tabucu oldu

BİNGÖL HABERLERİ  | 13.04.2020 17:54 | Son Güncelleme

Bingöl'de koronavirüsü yenen 15 günlük bebek alkışlarla tabucu oldu

BİNGÖL (AA) - Bingöl'de, yeni tip koronavirüs tedavisi tamamlanan 15 günlük bebek taburcu edildi.

Bir yakınında koronavirüs tespit edilen Z.E, doğum yapmak için Bingöl Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesine başvurdu.

Başarılı bir şekilde doğum yaptırılan kadının koronavirüs testi negatif, bebeğininki ise pozitif çıktı.

Henüz adı bile konmadan tedaviye alınan bebek, 15 günün ardından hastane personellerinin alkışları arasında taburcu edildi.

Taburcu edilen bebeğin dünyadaki en küçük Covid-19 hastası olduğu öne sürüldü.

Bu arada tedavisi tamamlanan bebek ve annesinin karantina süreçlerinin, evlerinde 14 gün daha devam edeceği belirtildi.

Bingöl'de koronavirüsü yenen 15 günlük bebek alkışlarla tabucu oldu

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
En büyük şehirleri bile geride bıraktı! O ilçede ceza rekoru En büyük şehirleri bile geride bıraktı! O ilçede ceza rekoru
Cezaevinden kaçtı 2,5 saat sonra yakalandı!Cezaevinden kaçtı 2,5 saat sonra yakalandı!
Anahtar Kelimeler:
Bingöl koronavirüs taburcu

En Çok Okunan Yerel Haberler

Evden çıkamayan yaşlı ve hastalara "kitap servisi"

Evden çıkamayan yaşlı ve hastalara "kitap servisi"

Odunpazarı’nda Korona virüse karşı önlemler

Odunpazarı’nda Korona virüse karşı önlemler

Antalya’da 2 günlük yasak ihlaline 3 milyon 295 bin TL para cezası

Antalya’da 2 günlük yasak ihlaline 3 milyon 295 bin TL para cezası

Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de "sessizlik" hakim

Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de "sessizlik" hakim

Süleymanpaşa Belediyesi taksi duraklarını yenilemeye başladı

Süleymanpaşa Belediyesi taksi duraklarını yenilemeye başladı

Din görevlileri yaşlıların tarlalarını sürüp ağaçlarını budadı

Din görevlileri yaşlıların tarlalarını sürüp ağaçlarını budadı

Bingöl Namaz Vakitleri 13 Nisan Pazartesi

İmsak
04:10
Sabah
05:37
Öğle
12:24
İkindi
16:04
Akşam
19:00
Yatsı
20:21

Bingöl Nöbetçi Eczaneler13 Nisan Pazartesi

Bahar Eczanesi
Merkez
Bayram Eczanesi
Merkez
Ulaş Eczanesi
Genc
Hayat Eczanesi
Karliova
Solhan Eczanesi
Solhan
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Bingöl’de üretilen siperler, sağlıkçılara teslim edilmeye başlandı

Bingöl’de üretilen siperler, sağlıkçılara teslim edilmeye başlandı

Bingöl’de 3 bin yıllık höyük bulundu

Bingöl’de 3 bin yıllık höyük bulundu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.