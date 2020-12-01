Bingöl’de maske takmayanlara 24 bin TL ceza kesildi

Bingöl’de Covid-19 denetimlerinde maske takmayanlara toplamda 24 bin 300 TL idari para cezası kesildi.

Bingöl Valiliği koordinesinde Koronavirüs (Covid-19) ile mücadelede alınan tedbirlerin denetimleri sürüyor.Bu kapsamda 26-29 Kasım tarihleri arasında bin 82 personelle kent genelinde işyerleri, toplu taşıma, pazar ve maske denetimi yapıldı. Denetimlerde bin 145 toplu taşıma, 4 AVM, 6 pazar yeri denetlenirken, maske zorunluluğuna uymayanlara 24 bin 300 TL idari para cezası kesildi.

Denetimlerin periyodik olarak devam edeceği aktarıldı.

