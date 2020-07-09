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Bingöl’de orman yangını söndürüldü

BİNGÖL HABERLERİ  | 09.07.2020 13:15 | Son Güncelleme

Bingöl’ün Kiğı ilçesinde meydana gelen orman yangını söndürüldü.Yangın, Kiğı ilçesine bağlı Serinyer köyündeki ormanlık alanda çıktı.

Bingöl’ün Kiğı ilçesinde meydana gelen orman yangını söndürüldü.
Yangın, Kiğı ilçesine bağlı Serinyer köyündeki ormanlık alanda çıktı. Henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı çıkan yangını fark eden köy sakinleri, durumu Orman İşletme İl Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Yangın bölgesine 7 iş makinesi, 3 arazöz sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın evlere ulaşmadan kontrol altına alınarak söndürüldü.
Yangının söndürülmesinden dolayı ekiplerine ve Kiğı Belediyesi ile Kaymakamlığına teşekkür eden Orman İşletme İl Müdürü İbrahim Börü, olası yangınların hemen ekiplere bildirilmesi gerektiğini anımsattı.

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