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Bingöl’de ormanlık alanda çıkan yangın, büyümeden söndürüldü

BİNGÖL HABERLERİ  | 09.06.2020 14:01 | Son Güncelleme

Bingöl’ün Genç ilçesinde çıkan orman yangını büyümeden söndürüldü.Yangın, İlçeye bağlı Çamlıyurt köyünde ormanlık alanda çıktı.

Bingöl’ün Genç ilçesinde çıkan orman yangını büyümeden söndürüldü.
Yangın, İlçeye bağlı Çamlıyurt köyünde ormanlık alanda çıktı. Henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı çıkan yangını fark eden köy sakinleri, durumu Orman İşletme Müdürlüğü ve belediye itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa süre içinde bölgeye hareket eden ekipler, olay yerine ulaşarak yangını kontrol alıp söndürdü.
Vatandaşların orman yangınları konusunda hassas davranmaları gerektiğini belirten Orman İşletme İl Müdürü İbrahim Börü, “Çamlıyurt Köyünde çıkan orman yangınına Genç Yangın Harekat Merkezi ilk müdahale ekibi ve Genç Belediyesi İtfaiye ekiplerince erken müdahale edilerek yangın kontrol altına alınmıştır. Vatandaşlarımızın orman yangınları konusunda daha hassas olmalarını ve Alo 177 ücretsiz yangın ihbar hattını arayarak bildirmelerini bekliyoruz” dedi.

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Karliova
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