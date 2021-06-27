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Bingöl'de ormanlık alanda çıkan yangına müdahale sürüyor

27.06.2021 13:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bingöl'de ormanlık alanda çıkan yangına müdahale sürüyor

BİNGÖL (AA) - Bingöl'ün Genç ilçesinde 2 gün önce çıkan orman yangını kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

İlçeye bağlı Güzeldere ve Dedebağı köyleri mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle 25 Haziran'da başlayan yangın kuru otların tutuşması ve rüzgarın etkisiyle yayıldı.

Kahramanmaraş'tan gönderilen Orman Genel Müdürlüğüne ait yangın söndürme helikopteri, Bingöl ve Elazığ'dan gelen Orman İşletme Müdürlüğü personeli ile jandarma, güvenlik korucuları ve vatandaşlardan oluşan ekiplerin, müdahalesiyle yangın söndürme çalışmaları sürüyor.

Genç Kaymakamı Arif Gül de yangın bölgesine gelerek incelemelerde bulundu.

Yangında, Güzeldere ve Dedebağı köylerindeki ormanlık alan zarar gördü.

Dedebağı köyünde oturan 80 yaşındaki Mehmet Keleş, yangının zarar oluşturduğunu belirterek, "Sağ olsun devletimiz var gücüyle çalışıyor. Araç gereçler bölgede çalışmalarına devam ediyor. Gereken yardımlar peş peşe geliyor. Allah hepimizin yardımcısı olsun." dedi.

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yangın Bingöl

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İkindi
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Akşam
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