YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bingöl
  4. Bingöl’de otobüs terminali dezenfekte edildi

Bingöl’de otobüs terminali dezenfekte edildi

BİNGÖL HABERLERİ  | 14.03.2020 16:24 | Son Güncelleme

Bingöl’de toplum taşıma araçlarının yanı sıra şehirlerarası obüs terminali de dezenfekte edildi.Çin’de başlayıp bir çok ülkeye sıçrayan son olarak ise Türkiye’de görülen korona virüs nedeniyle ülke genelinde tüm kurumlar ilaçlama ve dezenfekte çalışmasına başladı.

Bingöl’de toplum taşıma araçlarının yanı sıra şehirlerarası obüs terminali de dezenfekte edildi.
Çin’de başlayıp bir çok ülkeye sıçrayan son olarak ise Türkiye’de görülen korona virüs nedeniyle ülke genelinde tüm kurumlar ilaçlama ve dezenfekte çalışmasına başladı. Tüm illerde olduğu gibi Bingöl’de de belediye ekipleri vatandaşların yoğun olarak kullandıkları toplum taşıma araçları ve parklar da dezenfekte çalışması gerçekleştirdi. Son olarak belediyeye bağlı Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, şehirlerarası otobüs terminalinde de dezenfektasyon çalışması yaptı.
Dezenfekte çalışmalarının toplu alanlarda periyodik olarak devam edeceği aktarıldı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER'Dizlerimin önüne çökerek yalvardı' 'Dizlerimin önüne çökerek yalvardı'
Bir kahreden haber de Bingöl'den!Bir kahreden haber de Bingöl'den!
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Hastanede Korona virüs tedbirleri

Hastanede Korona virüs tedbirleri

Kırklareli Valiliği’nden korona virüs kararları

Kırklareli Valiliği’nden korona virüs kararları

Kütahya’da Aslanapa’da ’Oda kültürü’ etkinliği

Kütahya’da Aslanapa’da ’Oda kültürü’ etkinliği

Yukatel Denizlispor, Gençlerbirliği maçına hazır

Yukatel Denizlispor, Gençlerbirliği maçına hazır

Temizlik işçilerinin zorlu mesaisi

Temizlik işçilerinin zorlu mesaisi

Sultanbeyli ilçesi genelinde dezenfekte çalışmaları hızla devam ediyor

Sultanbeyli ilçesi genelinde dezenfekte çalışmaları hızla devam ediyor

Bingöl Namaz Vakitleri 14 Mart Cumartesi

İmsak
05:02
Sabah
06:24
Öğle
12:32
İkindi
15:53
Akşam
18:31
Yatsı
19:47

Bingöl Nöbetçi Eczaneler14 Mart Cumartesi

Pınar Eczanesi
Merkez
Ulaş Eczanesi
Genc
Hayat Eczanesi
Karliova
Solhan Eczanesi
Solhan
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz’ın acı günü

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz’ın acı günü

Bingöl’de uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama

Bingöl’de uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama

Karlıova ilçe merkezinde kar kalınlığı 1 metreye ulaştı

Karlıova ilçe merkezinde kar kalınlığı 1 metreye ulaştı

Bingöl’de otobüs şoföründen örnek davranış

Bingöl’de otobüs şoföründen örnek davranış

Bingöl'de köyde rahatsızlanan 2 çocuk paletli ambulansla hastaneye nakledildi

Bingöl'de köyde rahatsızlanan 2 çocuk paletli ambulansla hastaneye nakledildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.