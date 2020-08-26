YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bingöl
  4. Bingöl'de PKK'lı teröristlere ait mühimmat ve malzeme ele geçirildi

Bingöl'de PKK'lı teröristlere ait mühimmat ve malzeme ele geçirildi

BİNGÖL HABERLERİ  | 26.08.2020 14:38 | Son Güncelleme

Bingöl'de PKK'lı teröristlere ait mühimmat ve malzeme ele geçirildi

BİNGÖL (AA) - Bingöl kırsalında terör örgütü PKK'ya ait mühimmat ve el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan malzeme ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri yapılan istihbarat çalışması sonucu kent kırsalında tespit edilen bölgede teröristlerce mühimmat ve el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan malzeme saklandığı bilgisine ulaştı.

Bunun üzerine bölgeye operasyon düzenleyen ekipler, arazi taramasında ormanlık alandaki meşe ağaçlarının arasında toprağa gömülü vaziyette 105 milimetrelik top mühimmatı, 301 fişek, 4'lü pil bloğu, uzaktan kumandalı anahtar sistemi ve 15 metre kablo ele geçirdi.

Bölgede operasyonlar sürüyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Masal tadında odalar için sevimli beşiklerMasal tadında odalar için sevimli beşikler
Bir kahreden haber de Bingöl'den!Bir kahreden haber de Bingöl'den!
En Çok Okunan Yerel Haberler

Bingöl Namaz Vakitleri 26 Ağustos Çarşamba

İmsak
04:06
Sabah
05:35
Öğle
12:25
İkindi
16:07
Akşam
19:05
Yatsı
20:28

Bingöl Nöbetçi Eczaneler26 Ağustos Çarşamba

Onur Eczanesi
Merkez
Saray Eczanesi
Merkez
Ulaş Eczanesi
Genc
Karlıova Eczanesi
Karliova
Sağlık Eczanesi
Solhan
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.