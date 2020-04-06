YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bingöl
  4. Bingöl’de sokağa çıkan vatandaşa ücretsiz maske dağıtıldı

Bingöl’de sokağa çıkan vatandaşa ücretsiz maske dağıtıldı

BİNGÖL HABERLERİ  | 06.04.2020 14:53 | Son Güncelleme

Bingöl’de Korona virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkan vatandaşlara ve esnafa ücretsiz steril maske dağıtımı yapıldı.Bingöl Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Koordinatörlüğünden yapılan açıklamada, pazar yerleri, marketler, toplu ulaşım araçları ve toplu çalışma alanlarında steril maske dağıtımına başlandığı belirtildi.Açıklamada, “Zabıta Müdürlüğü ekiplerimiz, Kovid-19 tedbirleri kapsamında çalışmak zorunda oldukları için evlerinde kalamayan vatandaşlarımız başta olmak üzere maske kullanımının zorunlu olduğu alanlarda vatandaşlarımıza steril maske dağıtımını sürdürüyor.

Bingöl’de Korona virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkan vatandaşlara ve esnafa ücretsiz steril maske dağıtımı yapıldı.
Bingöl Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Koordinatörlüğünden yapılan açıklamada, pazar yerleri, marketler, toplu ulaşım araçları ve toplu çalışma alanlarında steril maske dağıtımına başlandığı belirtildi.
Açıklamada, “Zabıta Müdürlüğü ekiplerimiz, Kovid-19 tedbirleri kapsamında çalışmak zorunda oldukları için evlerinde kalamayan vatandaşlarımız başta olmak üzere maske kullanımının zorunlu olduğu alanlarda vatandaşlarımıza steril maske dağıtımını sürdürüyor. Pazar yerlerini sıkı denetim altına alan zabıta ekiplerimiz, pazarcıların maske takıp takmadığını, eldiven kullanıp kullanmadığını da denetliyor. Sosyal mesafe kuralı kapsamında tezgahların önüne bir metre güvenlik şeridi çekiliyor. Pazar semtlerinde alışveriş yapan vatandaşlarımıza da 14 kural ve sosyal mesafe kuralları hakkında bilgilendirmeler yapılıyor”denildi.
Korona virüs ile mücadele kapsamında tüm tedbirlerin titizlikle alındığı aktarılan açıklamanın devamında," Valiliğimiz öncülüğünde tüm tedbirler alınıyor. Şehir merkezinde el dezenfektan otomatları kuruldu, başta toplu taşıma araçları ve kamu kurumları olmak üzere ticari taksiler, toplu yaşam alanları, ATM’ler, köy ve ilçe minibüsleri gibi pek çok alan düzenli bir şekilde dezenfekte ediliyor. Araç ve yaya trafiğinin yoğun olduğu ana caddeler düzenli bir şekilde temizleniyor, şehrimizin tüm içme suyu depoları temizlenerek klorlanıyor. Zabıta Müdürlüğü ekiplerimizin market ve gıda sektörüne yönelik denetimleri sıkı bir şekilde sürdürülüyor. İhtiyaç sahibi vatandaşlarımıza gıda kolisi yardımı devam ediyor”ifadeleri kullanıldı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Hayvanat bahçesinden kahreden haber! Hayvanat bahçesinden kahreden haber!
Bir kahreden haber de Bingöl'den!Bir kahreden haber de Bingöl'den!
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Öğretmenden duygu yüklü ’’Eğitim ve evde kal’’ mesajı

Öğretmenden duygu yüklü ’’Eğitim ve evde kal’’ mesajı

Yaptığı eserlerin gelirini ’’Biz bize yeteriz Türkiyem’’ kampanyasına bağışlıyor

Yaptığı eserlerin gelirini ’’Biz bize yeteriz Türkiyem’’ kampanyasına bağışlıyor

Kovid-19 yasak ihlallerine para cezası

Kovid-19 yasak ihlallerine para cezası

Anadolu Ajansı 100 yaşında

Anadolu Ajansı 100 yaşında

Rusya'ya ihracat yükselişini sürdürdü

Rusya'ya ihracat yükselişini sürdürdü

Emet’te jandarma kapı kapı dolaşıp yardımları dağıttı

Emet’te jandarma kapı kapı dolaşıp yardımları dağıttı

Bingöl Namaz Vakitleri 6 Nisan Pazartesi

İmsak
04:23
Sabah
05:48
Öğle
12:25
İkindi
16:02
Akşam
18:53
Yatsı
20:13

Bingöl Nöbetçi Eczaneler 6 Nisan Pazartesi

Bingöl Eczanesi
Merkez
Mavi Eczanesi
Merkez
Murat Eczanesi
Genc
Karlıova Eczanesi
Karliova
Şifa Eczanesi
Solhan
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Bingöl’de üretilen siperler, sağlıkçılara teslim edilmeye başlandı

Bingöl’de üretilen siperler, sağlıkçılara teslim edilmeye başlandı

61 Yaşında Doğum Kaydı Yapıldı

61 Yaşında Doğum Kaydı Yapıldı

Bingöl’de 3 bin yıllık höyük bulundu

Bingöl’de 3 bin yıllık höyük bulundu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.