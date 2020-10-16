YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bingöl
  4. Bingöl’de tahrip edilen parklar onarılıyor

Bingöl’de tahrip edilen parklar onarılıyor

BİNGÖL HABERLERİ  | 16.10.2020 15:00 | Son Güncelleme

Bingöl’de bazı parklarda oturma ve oyun alanlarına kimliği belirsiz kişiler zarar verirken, belediye ekipleri onarım çalışmasına başladı.Kentte, kimliği belirsiz kişi veya kişilerce parklarda oturma ve oyun alanlarına zarar verildi.

Bingöl’de bazı parklarda oturma ve oyun alanlarına kimliği belirsiz kişiler zarar verirken, belediye ekipleri onarım çalışmasına başladı.
Kentte, kimliği belirsiz kişi veya kişilerce parklarda oturma ve oyun alanlarına zarar verildi. Bunun üzerine belediye ekipleri zarar verilen parklarla ilgili çalışma başlattı. Kısa sürede onarılıp yenilenmesi planlanan parklarla ilgili belediyeden yapılan açıklamada "Vandallar kırıp dökse de biz çalışmaktan, yenilemekten yorulmayız”denildi.
Doğayı bekçinin değil sevginin koruduğuna değinilen belediye açıklamasında," Bu iç acıtan görüntüler ilimizdeki parklardan. Bakımını üstlenmek, temiz tutmak bizim işimiz olsa da ortak yaşam alanları ve temiz bir çevrede yaşamanın koşulu kirletmemek, zarar vermemektir. İnsana yakışan da budur. Vandallar kırıp dökse de biz çalışmaktan, yenilemekten yorulmayız. Çocuklar hep gülümsesin, aileler keyifle güven içerisinde vakit geçirebilsin diye park ve yeşil alanlarımızın bakım ve onarımlarını hız kesmeden sürdürüyoruz”ifadelerine yer verildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Saldırıya uğradı! '50'den fazla var' Saldırıya uğradı! '50'den fazla var'
Bir kahreden haber de Bingöl'den!Bir kahreden haber de Bingöl'den!
1/
En Çok Okunan Yerel Haberler
İzmir'de sahte içki imalathanesine dönüştürülen eve operasyon: 3 gözaltı
İzmir'de sahte içki imalathanesine dönüştürülen eve operasyon: 3 gözaltı
Uşak'ta otomobilin çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti
Uşak'ta otomobilin çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti
YÖK 2020 Üstün Başarı Ödülü Atatürk Üniversitesi’nin
YÖK 2020 Üstün Başarı Ödülü Atatürk Üniversitesi’nin
Şanlıurfa'da iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı
Şanlıurfa'da iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı
Kocaeli'de zincirleme trafik kazası: 1 ölü, 4 yaralı
Kocaeli'de zincirleme trafik kazası: 1 ölü, 4 yaralı
Uşak'ta otomobilin çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti
Uşak'ta otomobilin çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti

Bingöl Namaz Vakitleri 16 Ekim Cuma

İmsak
05:00
Sabah
06:22
Öğle
12:09
İkindi
15:15
Akşam
17:46
Yatsı
19:02

Bingöl Nöbetçi Eczaneler16 Ekim Cuma

Hayal Eczanesi
Merkez
Tabiat Eczanesi
Merkez
Murat Eczanesi
Genc
Hayat Eczanesi
Karliova
Yaşar Eczanesi
Solhan
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.