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Bingöl'de toplantı ve gösteri yürüyüşleri yasaklandı

BİNGÖL HABERLERİ  | 14.06.2020 16:12 | Son Güncelleme

Bingöl'de toplantı ve gösteri yürüyüşleri yasaklandı

BİNGÖL (AA) - Bingöl'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında toplantı, basın açıklaması ve gösteri yürüyüşleri yasaklandı.

Valilikten yapılan açıklamada, olağanüstü toplanan İl Hıfzıssıhha Kurulunun, koronavirüsün yayılmasının engellenmesi için normalleşme sürecine yönelik alınan tedbirlerin akamete uğramaması, aynı zamanda güvenlik ve istikrarın korunması amacıyla bazı tedbirler alındığı belirtildi.

Mülki amirliklerin uygun göreceği etkinlikler hariç olmak üzere miting, kapalı ve açık yer toplantıları ile gösteri yürüyüşleri, basın açıklaması, çadır kurma, stant açma, oturma eylemi, imza kampanyası, anma töreni gibi eylem ve etkinlikler ile il dışından bu tarz etkinliklere toplu katılımların yasaklandığı aktarılan açıklamada, şöyle denildi:

"Ayrıca oyun, temsil ve çeşitli şekillerdeki gösteri ve etkinliklerin, ticari kimliği bulunan özel hukuk tüzel kişiliklerinin ticari faaliyetleri hariç olmak üzere el ilanı dağıtılması, pankart ve afiş asılması da yasaklanmıştır. Karara uymayanlar hakkında idari para cezası verilmesi başta olmak üzere aykırılığın durumuna göre kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılması, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 195'inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına, toplantıya katılanların oy birliği ile karar verilmiştir."

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