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Bingöl’de zorlu tarla mesaisi

BİNGÖL HABERLERİ  | 09.06.2020 13:14 | Son Güncelleme

Bingöl’de bir köyde bazı vatandaşlar, zorlu yollarda eşyalarını taşıdıkları yük hayvanları ile tarlalarını sürerek üretime katkı sağlamaya çalışıyor.Daha önce heyelandan dolayı iskana tabi tutulan Solhan ilçesine bağlı Doğuyeli Köyü’nde araziler ekilmeye devam ediyor.

Bingöl’de zorlu tarla mesaisi

Bingöl’de bir köyde bazı vatandaşlar, zorlu yollarda eşyalarını taşıdıkları yük hayvanları ile tarlalarını sürerek üretime katkı sağlamaya çalışıyor.
Daha önce heyelandan dolayı iskana tabi tutulan Solhan ilçesine bağlı Doğuyeli Köyü’nde araziler ekilmeye devam ediyor. Kışın kar ve heyelandan dolayı yolları açılamayan köyde bazı bölgelere ulaşım katır ve eşeklerle sağlanıyor. Bu durumdaki arazilerine yük taşıdıkları eşek ve katırla ulaşan vatandaşlar, o hayvanlarla da çift sürüyor. Zor şartlar altında üretime destek veren vatandaşlar, bölgede ilgili kurumların yeni bir inceleme yapılmasını da talep ediyor.
İskana tabi tutulan bir köyde olduklarını aktaran yöre sakinleri,"Yolumuz açık olmadığında hayvan gücüyle eşyalarımızı taşıyıp ihtiyaçlarımızı karşılıyoruz. Yolumuz açık olursa bizler de araçlar ile ihtiyacımız olan eşya ve gıda malzemelerimizi taşırız. Bir de tarlada çift sürmek için yol olmadığından tarım araçlarından faydalanamadığımızdan yük hayvanları ile çift sürüyoruz. Yetkililerimizden köyde bir daha inceleme yaptırmalarını istiyoruz"diyerek durumlarını aktardı.

Bingöl’de zorlu tarla mesaisi

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