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Bingöl’e 6 yeni park müjdesi

14.09.2023 10:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bingöl Belediye Başkanı Erdal Arıkan, kentte 6 yeni park yapımına start verildiğinin müjdesini verdi. Yeni parkalarla birlikte kentteki yeşil alan miktarı 1 milyon metrekareye ulaşacak.

Bingöl’e 6 yeni park müjdesi

Daha yaşanılabilir bir Bingöl hedefi doğrultusunda, 70 dönümlük eski DSİ Parkının dönüştürülmesi, Çapakçur Viyadüğü girişlerindeki peyzaj ve mimari çalışmalar, Kültür Mahallesi Tepe Başı Projesi, Kültür Parkı yürüyüş yolları, Yenişehir Mahallesi Modern Park Projesi, çarşı merkezindeki peyzaj çalışmalarıyla kente yeni bir görünüm kazandıran Başkan Arıkan, yeni sosyal yaşam alanları inşa etmeyi sürdürüyor.

SOSYAL ALANA 40 MİLYON LİRALIK YATIRIM

Belediye Başkanı Erdal Arıkan, yaptığı açıklamada, saha araştırmaları neticesinde uygun görülen mahallelerde 6 yeni park yapım işine başladıklarını bildirdi. Fiziki yapım çalışmalarının yakın zamanda başlayacağını vurgulayan Başkan Arıkan, 23 bin metrekareyi aşkın alana sahip yeni sosyal yaşam alanları inşa edeceklerini ifade etti. 40 milyonu aşkın yatırım tutarıyla, Kültür Mahallesi Afatlar Caddesi, İnalı Mahallesi Şenlik Sokak, Recep Tayyip Erdoğan Mahallesi Akdeniz Caddesi, Mirzan Mahallesi, İnalı Mahallesi Botanik Sokak ve Kültür Mahallesi 205 Sokakta yeni parkların inşa edeceğini kaydeden Başkan Arıkan, ’’Peyzaj çalışmaları, kent mobilyaları, çocuk oyun alanları, yürüyüş yolları, altyapı yağmur suyu mazgalları ve drenaj hatları, dekoratif aydınlatma sistemleriyle yepyeni alanlar oluşturuyoruz. Çocuklarımız güven içerisinde oynasın, vatandaşlarımız huzur içerisinde vakit geçirsin, her yaş grubundan vatandaşımızın kullanımı için uygun standartlarda parklar inşa edeceğiz. Bu parklarımızı kent estetiğine de uygun olarak tasarladık. Parkımızın yapım süreci tamamlanınca hem vatandaşlarımızın sosyal yaşam alanlarına yönelik ihtiyaçlarını göreceğiz hem de bu bölgelerimizin çehresinin değişimini sağlayacağız. Parklarımızı, spor alanlarımızı, yeşil alanlarımızı artırmaya devam ediyoruz. Biz söz verdiğimiz gibi, daha yaşanılabilir bir Bingöl inşa etmek için gecemizi gündüzümüze katıp çalışıyoruz” dedi.

Yeşil alan ihtiyacı bulunan mahallelere yönelik çalışmaların da sürdürüleceğini vurgulayan Başkan Arıkan, ’’Bazı mahallelerimizdeki yeşil alan miktarını yükseltmek, yeni parklar inşa etmek için planlamalarımızı yapıyoruz. Yenişehir Mahallemizin park sorununu, eski özel idaresi alanına yapacağımız modern park ile aşıyoruz. Buradan hem mahallemiz ve çarşı merkezimiz istifade edecek. İlimize kazandırdığımız 6 yeni parkımızın vatandaşlarımıza ve şehrimize hayırlı olmasını diliyorum’’ diye konuştu.

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