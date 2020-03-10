Bir engelliyi sevindirmek için bir araya geldiler

Bülent Ecevit Üniversitesi’ne (BEÜ) bağlı Ereğli Eğitim Fakültesi (EEF) İlköğretim Matematik Bölümü 3. Sınıf öğrencileri Topluma Hizmet Uygulamaları dersi kapsamında bir engelli vatandaşa tekerlekli sandalye alabilmek için etkinlik düzenledi.

EEF İlköğretim Matematik Bölümü 3. Sınıf öğrencileri Topluma Hizmet Uygulamaları dersi kapsamında bir engelli vatandaşa tekerlekli sandalye alabilmek için EEF Doruk binasında etkinlik düzenledi. Üniversite öğrencileri evlerinde hazırladıkları börek, poğaça, dolma, mantı, tatlı ve benzeri yiyecekleri okulda satışa sundu. EEF Öğretim Üyesi Doç. Dr. Timur Koparan’ın proje koordinatörlüğündeki öğrenciler buradan elde ettikleri gelirle tespit ettikleri bir engelli vatandaşa tekerlekli sandalye hediye edecek. Projede yer alan İlköğretim Matematik Bölümü 3. Sınıf öğrencileri Mustafa Kedik, Mertcan Çetin, Burak Şanlısoy, Busenur Dağlıoğlu, Hümeyra Göktaş, Murat Eralp, Beyza Gökboğa, Sümeyra Betül Çakır, Halime Nur Bozdemir, Melike Özkaynak, Fatma Nur Turanlı, Ahmet Doğan, Hilal Kadiroğlu, Ceren Erdem ve Zeynep Atabalva etkinliğe destek veren tüm arkadaşlarına teşekkür etti.

