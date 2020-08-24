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Bircan Tüfekçioğlu Çocuk Gündüz Bakım Evi yeni eğitim sezonuna hazırlanıyor

MERSİN HABERLERİ  | 24.08.2020 17:26 | Son Güncelleme

Mersin’in merkez ilçe Mezitli Belediyesi bünyesinde açılan Bircan Tüfekçioğlu Çocuk Gündüz Bakım Evi, yeni eğitim sezonuna hazırlanıyor.Belediye ekipleri, miniklerin sağlıklı bir ortamda barınabilmesi için titiz bir çalışma yürütüyor.

Mersin’in merkez ilçe Mezitli Belediyesi bünyesinde açılan Bircan Tüfekçioğlu Çocuk Gündüz Bakım Evi, yeni eğitim sezonuna hazırlanıyor.
Belediye ekipleri, miniklerin sağlıklı bir ortamda barınabilmesi için titiz bir çalışma yürütüyor. Belirlenen kurallar çerçevesinde bir sezon geçirebilmek amacıyla yemekhaneler, odalar, idari kısımlar ve bahçe bölümleri baştan aşağıya elden geçirilerek minik çocukları karşılayacağı güne hazır hale getiriliyor. Virüse karşı minikleri tehlikeye atmamak adına ısıtma için kalorifer sistemi döşeyen ekipler, yönetmeliklerde sözü geçen tüm düzenlemeleri de yerine getiriliyor. Okul öğretmen, idareci ve personel de eğitim programlarına katılarak virüs salgınına karşı özel bir eğitimden geçiriliyor. Mezitlililere sağlıklı ve güvenli bir kent sunmak için çalıştıklarını söyleyen Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, “Maalesef korona virüs nedeniyle pek çok alanda olduğu gibi eğitim alanında da birtakım sıkıntılar yaşandı. Miniklerimizi bu sıkıntılardan uzak tutabilmek adına son derece titiz bir hazırlık yaparak yeni sezona hazırlanıyoruz. Ailelerinin çocuklarını güven ve gönül rahatlığı içerisinde bizlere teslim edebileceği ortamı hazırladık” dedi.
Hayırsever öğretmen Bircan Tüfekçioğlu’nun katkılarıyla 5 yıl önce faaliyete geçirilen çocuk gündüz bakımevinin velilerin ilgisi ve çalışanların özverisi ile bölgenin en güzel anaokulu haline geldiğini ifade eden Tarhan, “Gösterilen ilgi, yakalanan başarının göstergesi niteliğindedir. Bircan Tüfekçioğlu Çocuk Gündüz Bakımevimiz öğretmenlerimizle birlikte Atatürkçü, aydın bir okul olarak çocuklarımıza güzel ve sağlıklı bir eğitim ortamı sunmak için son derece titiz davrandık” diye konuştu.

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